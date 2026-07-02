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مركز "افادة" ينظم دورة تكوينية حول امتثال الجمعيات لقواعد الحوكمة يومي 7 و8 جويلية 2026

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Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Juillet 2026 - 19:08 قراءة: 0 د, 37 ث
      
ينظم مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "إفادة"، بالشراكة مع لجنة التحاليل المالية وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، دورة تكوينية لفائدة الجمعيات الناشطة بولايات تونس الكبرى ونابل وبنزرت وزغوان حول "الإطار التنظيمي للجمعيات...كيفية الامتثال لقواعد الحوكمة، وذلك يومي 7 و8 جويلية 2026 بمقر المركز بالعاصمة.

وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات الجمعيات في مجال الامتثال لقواعد الحوكمة والإطار التنظيمي المنظم لعملها، بما يساهم في دعم مبادئ الشفافية والتصرف الرشيد والالتزام بالمتطلبات القانونية.


وأوضح البلاغ، أن المشاركة في الدورة تستوجب تحميل بطاقة المشاركة من الموقع الإلكتروني أو صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بمركز “إفادة”، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للمركز.


وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم جهود تأهيل الجمعيات وتعزيز كفاءاتها في مجالات الحوكمة والامتثال، بالشراكة مع الهياكل الوطنية والدولية المعنية بدعم المجتمع المدني.
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