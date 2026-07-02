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قفصة: تقديرات بانتاج 73 الف طن من الطماطم الفصلية (رئيس دائرة الإنتاج النباتي)

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تشير التقديرات الاولية لدائرة الانتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة، الى بلوغ صابة الطماطم الفصلية المعدّة للتحويل بالولاية، 73 ألف طن خلال الموسم الفلاحي الحالي، لتشهد بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية  التي بلغت فيها كميات الانتاج 63 ألف طن، وفق رئيس الدائرة قيس شلبي.

وأضاف شلبي في تصريح  وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ صابة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل بالجهة، مزروعة على مساحة جملية تصل إلى 730 هكتارا وتتوزع نسبة 90 بالمائة من الإنتاج الجملي اساسا بكل من معتمديتي سيدي عيش وقفصة الشمالية، بمجموع 660 هكتارا من المساحة الجملية، أمّا باقي الإنتاج فيتوزع على معتمديات السند وزانوش وبلخير وقفصة الجنوبية، مشيرا إلى أن معدّل انتاج الهكتار الواحد من الطماطم بلغ 100 طن.


وأفاد بأن صابة الطماطم بالجهة، لاتشكو من أية أمراض وذات جودة جيدة، خاصة وأن مصالح دائرة الإنتاج النباتي قامت بتنظيم حملات إحاطة وتأطير ومتابعة للفلاحين إضافة إلى الترشيد بشان كيفية القيام بالمداواة والتسميد والجني.


واضاف أنّ عملية جني الطماطم انطلقت أواخر جوان الماضي لتتواصل إلى منتصف شهر جويلية الجاري، وسيوجّه 90 بالمائة من المنتوج للتحويل، في حين سيخصّص الجزء المتبقي للاستهلاك والتجفيف.
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