قصر المؤتمرات يحتضن يوم 8 جويلية 2026 عرضا مسرحيا ضمن حفل تخرج طلبة المعهد العالي للتصرف بتونس

يحتضن قصر المؤتمرات بالعاصمة، عرضا مسرحيا بعنوان في "قلب الرمانة" ضمن فعاليات حفل تخرج طلبة المعهد العالي للتصرف بتونس، وذلك يوم 8 جويلية 2026.وتهدف هذه المبادرة التي تعد الاولى من نوعها إلى إدماج الفعل الثقافي في الاحتفاء بالمتخرجين وإضفاء بعد فني على هذا الموعد السنوي بما يعكس أهمية الثقافة والمسرح في الحياة الجامعية.وأوضح المعهد، في بلاغ أن المسرحية، وهي عمل كوميدي لمخبر الثقافة بالمعهد، تتناول بأسلوب ساخر وواقعي الحياة اليومية للطلبة والأساتذة وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأسرة الجامعية والخيارات التي تنتظر الشباب بعد التخرج في مزيج من الفكاهة والتأمل.ويتولى كتابة الفكرة والدراماتورجيا والإخراج نادية منتصر، بمشاركة فنية من شهرزاد الشلي، فيما يضم فريق التمثيل شهرزاد الشلي، وسيف القعيعة، وأنور بن سويلم، ونور الزمال، ومحمد النصري، ورقية جنان.