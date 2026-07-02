JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:07 Tunis

قصر المؤتمرات يحتضن يوم 8 جويلية 2026 عرضا مسرحيا ضمن حفل تخرج طلبة المعهد العالي للتصرف بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a463aa38bf742.80033484_egnfhjqpmlkio.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Juillet 2026 - 15:43 قراءة: 0 د, 37 ث
      
يحتضن قصر المؤتمرات بالعاصمة، عرضا مسرحيا بعنوان في "قلب الرمانة" ضمن فعاليات حفل تخرج طلبة المعهد العالي للتصرف بتونس، وذلك يوم 8 جويلية 2026.

وتهدف هذه المبادرة التي تعد الاولى من نوعها إلى إدماج الفعل الثقافي في الاحتفاء بالمتخرجين وإضفاء بعد فني على هذا الموعد السنوي بما يعكس أهمية الثقافة والمسرح في الحياة الجامعية.


وأوضح المعهد، في بلاغ أن المسرحية، وهي عمل كوميدي لمخبر الثقافة بالمعهد، تتناول بأسلوب ساخر وواقعي الحياة اليومية للطلبة والأساتذة وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأسرة الجامعية والخيارات التي تنتظر الشباب بعد التخرج في مزيج من الفكاهة والتأمل.


ويتولى كتابة الفكرة والدراماتورجيا والإخراج نادية منتصر، بمشاركة فنية من شهرزاد الشلي، فيما يضم فريق التمثيل شهرزاد الشلي، وسيف القعيعة، وأنور بن سويلم، ونور الزمال، ومحمد النصري، ورقية جنان.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332229

babnet

كل الأخبار...

16:07 - جامعة تونس المنار تنظم "يوم عرض المشاريع" للدفعة الثالثة من الطلبة المبادرين يوم 9 جويلية الجاري
15:43 - قصر المؤتمرات يحتضن يوم 8 جويلية 2026 عرضا مسرحيا ضمن حفل تخرج طلبة المعهد العالي للتصرف بتونس
15:28 - الجامعة التونسية لوكالات الأسفار تدعو إلى تكثيف الجهود للتصدي لمنظمي العمرة خارج الأطر القانونية
15:25 - وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تنظم ورشة عمل يوم 7 جويلية حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات
15:22 - مركز النهوض بالصادرات يفتح باب التسجيل للمشاركة في معرض "الكترونيكا 2026" بميونيخ من 10 الى 13 نوفمبر 2026
15:11 - سوسة تحتضن المؤتمر الدولي السادس حول الموارد المائية وتقييم التأثيرات البيئية بشمال افريقيا من 22 الى 24 مارس 2027
14:45 - الدورة 16 لـ"ليالي السينما برباط سوسة" تنطلق غدا بعرض فيلم "الذراري الحمر"
14:39 - مدنين: بلدية جرجيس الشمالية تواصل تغيير شبكة الانارة العمومية للحد من الكلفة ودعم الانتقال الطاقي
14:35 - وزارة الصحّة ووكالة تقييم المخاطر توصيان باتخاذ جملة من التدابير للتوقي من مخاطر التعرّض للأشعّة فوق البنفسجية
14:34 - مؤسسة تكنولوجية ناشئة بصفاقس تطلق مبادرة بيئية مواطنية لدعم البلديات وترسيخ ثقافة الفرز الانتقائي للنفايات من المصدر
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Spa - Aus | | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Por - Cro | beIN Sports
 WC 2026  04:00 Swi - Alg | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 02 جويلية 2026 | 17 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:15
12:30
05:04
03:13
الرطــوبة:
% 22
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
10.43 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
32°-24
34°-25
33°-23
33°-24
  • Avoirs en devises 24893,7
  • (02/07)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,37285 DT
  • (02/07)
  • 1 $ = 2,96028 DT
  • Solde Compte du Trésor     (01/07)     936,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (01/07)   29275 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>