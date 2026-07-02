سوسة تحتضن المؤتمر الدولي السادس حول الموارد المائية وتقييم التأثيرات البيئية بشمال افريقيا من 22 الى 24 مارس 2027

تحتضن مدينة سوسة المؤتمر الدولي السادس حول الموارد المائية وتقييم التاثيرات البيئية بشمال إفريقيا (WREIANA 2027) من 22 إلى 24 مارس2027 بالمركز الدولي للمؤتمراتويشارك في هذا المؤتمر نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين والمهندسين في مجالات المياه والبيئة من مختلف دول العالمويعد المؤتمر فرصة لتعزيز الحوار العلمي وتوسيع آفاق التعاون البحثي بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات ذات العلاقة فضلا عن بناء شراكات علمية دولية تسهم في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات البيئية والمائية التي تواجه المنطقة والعالمويهدف المؤتمر إلى مناقشة قضايا ادارة الموارد المائية في شمال افريقيا ودراسة تأثيرات التغير المناخي على الموارد المائية والبيئة الى جانب تبادل أحدث نتائج الأبحاث والخبرات والابتكارات في ادارة المياه ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الامن المائيوسيناقش المؤتمر عديد المحاور المتعلقة بالموارد المائية وادارتها والتغير المناخي وتأثيراته البيئية وتقييم الأثر البيئي والكيمياء الخضراء والاستدامة والجيولوجيا والموارد الجيولوجية والهندسة البيئية والتقنيات الذكية والابتكار في قطاع المياه والحوكمة والادارة المستدامة للموارد الطبيعيةودعت اللجنة المنظمة الباحثين والمهتمين إلى المشاركة في أعمال المؤتمر وتقديم أبحاثهم العلمية بما يثري النقاش العلمي ويعزز تبادل المعارف والخبرات بين مختلف الاختصاصات، كما حثت المؤسسات الأكاديمية والبحثية على تعميم الدعوة على أوسع نطاق لضمان مشاركة علمية متميزة