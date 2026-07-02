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مدنين: بلدية جرجيس الشمالية تواصل تغيير شبكة الانارة العمومية للحد من الكلفة ودعم الانتقال الطاقي

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Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Juillet 2026 - 14:39 قراءة: 1 د, 27 ث
      
تواصل بلدية جرجيس الشمالية القيام بتدخلات على شبكة الانارة العمومية تتمثل في تغيير الفوانيس من نوع الصوديوم الى مصابيح "ليد" تتسم بنجاعة طاقية عالية، وذلك تنفيذا لبرنامج يهدف الى تحسين جودة خدمات التنوير العمومي وترشيد استهلاك الطاقة والرفع من درجة السلامة على الطرقات وتكريسا لانخراطها في المجهود الوطني في الانتقال الطاقي، وفق المكلف بالكتابة العامة وتسيير شؤون بلدية جرجيس الشمالية انيس المازوزي.

واوضح المازوزي ان البلدية قطعت اشواطا في هذا البرنامج الذي انطلق بنسق ضعيف سنة 2021 ليرتفع اكثر، حيث زادت نسبة التغطية بالفوانيس المقتصدة للطاقة من مجموع النقاط الضوئية بجرجيس الشمالية من 23 بالمائة سنة 2023 الى 50 بالمائة سنة 2025 بتغيير نحو 110 فوانيس "ليد" مع برمجة تغيير 160 فانوسا لهذه السنة واكثر من 200 فانوس في السنة المقبلة بهدف الوصول الى تغطية 100 بالمائة مع حلول سنة 2028 واستكمال تغيير كامل النقاط الضوئية من نوع "ليد".


واضاف ان عملية تغيير الفوانيس استهدفت في البداية الشوارع الرئيسية والمفترقات ذات الخطورة على ان تشمل كامل المناطق والاحياء من اجل تحقيق اهداف البلدية في الحد من كلفة الانارة وكلفة الصيانة والتخفيف من نسبة الاعطاب مع تعزيز السلامة على الطريق والانخراط الفاعل في البرنامج الوطني للاقتصاد في الطاقة والانتقال الطاقي والمحافظة على البيئة، واشار الى ان هذه التدخلات تاتي ضمن ميزانية البلدية التى تواصل اعداد ملف فني ستوجهه للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة للاستفادة من برامج دعم توفرها لمثل هذه المشاريع والذي استفادت منه في برنامج سابق.


كما تواصل البلدية جهودها في مجال النظافة والعناية بالبيئة وجمالية المحيط من خلال عدة تدخلات ومبادرات استهدفت مختلف الشوارع والاحياء والطرقات بتنظيفها من البلاستيك ورفع الاتربة والاعشاب ومختلف الشوائب ودهن حواشي الارصفة ورفع نفايات البناء والاجنة، معوّلة على وعي المواطن ليساهم في المحافظة على النظافة من منطلق المسؤولية المشتركة حتى تكون جرجيس اجمل وانظف ومن اجل بيئة سليمة للاجيال المقبلة، وفق المازوزي.
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