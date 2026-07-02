سوسة: إطلاق برنامج توعوي تحسيسي في مجال السلامة المرورية

عملا بتوصيات اللجنة الجهوية للسلامة المرورية ، أشرف مساء يوم الأربعاء والي سوسة سفيان التنفوري، على إطلاق برنامج توعوي تحسيسي في مجال السلامة المروريويندرج هذا البرنامج في إطار دعم المجهود الوطني الرامي إلى الحد من حوادث الطرقات ،مل على ترسيخ سلوك ملتزم بقواعد الجولان والسلامة المروريةوشهد البرنامج توزيع مطويات توعوية وتحسيسية على أصحاب وسائل النقل ومستعملي الطريق،وتضمنت جملة من التوصيات المتعلقة باحترام قواعد السلامة المرورية بهدف الحد من حوادث المرورواكد والي الجهة على أهمية دورمختلف الأسلاك الأمنية في الحد من حوادث المرور من خلال عملهم الميداني سواء في الجانب التحسيسي ،أوالردعي للحد من السلوكيات المرورية المتسببة في هذه الحوادثكما واكب انطلاق نشاط مركز النجدة و الإسعاف بالمنشية للهلال الأحمر التونسي بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية في دورته الثانية عشر، وذلك لتأمين الموسم الصيفي وخدمة المصطافين ،وأهالي المنطقةوثمن الوالي بالمناسبة، مجهودات الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بحمام سوسة ،وذلك في إطار المبادرات الميدانية بهدف تعزيز التغطية الإسعافية، والتدخل السريع ودعم العمل التطوعي