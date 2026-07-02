زغوان :تهذيب 4 محطات ضخ وتجديد حوالي 22 كلم من قنوات التطهير باعتمادات مالية تناهز 11 مليون دينار

في إطار متابعة المشاريع العمومية ذات الصلة بالبنية التحتية وتحسين المرافق الأساسية، أدى يوم الأربعاء والي زغوان،كريم البرنجي زيارة ميدانية إلى كل من حي العرايس ،وحي المعهد من معتمدية زغوان، أين تابع مدى تقدم أشغال مشروع تهذيب شبكة التطهير الممتدة على طول 3 كلمويندرج هذا المشروع ضمن برنامج يهدف إلى تهذيب 4 محطات ضخ، وتجديد حوالي 22 كلم من قنوات التطهير بمدينة زغوان باعتمادات مالية تناهز 11 مليون ديناروأكدت المصالح الفنية المشرفة على المشروع أن الأشغال تتواصل بنسق حثيث وفق الرزنامة المحددة، بما من شأنه ضمان استكمال مختلف مكونات المشروع في أفضل الظروف الفنيةكما يهدف هذا المشروع إلى دعم البنية التحتية لقطاع التطهير بمدينة زغوان، وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين، والحد من الإخلالات البيئية، فضلا عن تعزيز مقومات الصحة والسلامة البيئية،وتحسين جودة الحياة داخل الأحياء السكنية