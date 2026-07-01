افتتاح الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي للنساء صاحبات الأعمال بالكوميسا بمشاركة نحو 20 دولة وأكثر من 150 عارضا

افتُتحت فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي للنساء صاحبات الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، بمشاركة وفود تمثل نحو 20 دولة عضو وأكثر من 150 عارضا من تونس والدول الإفريقية، وذلك في إطار أسبوع الكوميسا الذي انطلقت فعالياته يوم 29 جوان ويتواصل إلى يوم 3 جويلية 2026.وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، لدى إشرافه على افتتاح هذا الصالون بعد ظهر اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن تونس بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد تواصل دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي وترسيخ مبدأ "الحلول الإفريقية للتحديات الإفريقية" لتحقيق الازدهار المشترك لشعوب القارة.وبين أن المعرض يمثل منصة اقتصادية لتعزيز المبادلات التجارية وإقامة الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات بين النساء صاحبات الأعمال في دول الكوميسا، كما يساهم في تطوير سلاسل القيمة الإقليمية وخلق فرص جديدة للاستثمار والتشغيل، فضلا عن دعم اندماج المؤسسات ولا سيما الصغرى والمتوسطة في الأسواق الإفريقية.وأشار الوزير إلى أن المرأة الإفريقية أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدرتها على الابتكار وريادة الأعمال وقيادة المشاريع الاقتصادية في مختلف القطاعات، معتبرا أن تمكينها اقتصاديا يمثل استثمارا في مستقبل القارة. كما أبرز المكانة التي بلغتها المرأة التونسية في مختلف الأنشطة الاقتصادية ودورها في إدارة المؤسسات وتطوير المنتجات والنفاذ إلى الأسواق الدولية، وهو ما يدعم حضور تونس الاقتصادي داخل إفريقيا.وجدد التأكيد على التزام تونس بدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز انخراطها في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، التي تضم أكثر من 600 مليون مستهلك، مشيرا إلى أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعمل على تنويع الأسواق الخارجية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النفاذ إلى الأسواق الإفريقية وتطوير الخدمات اللوجستية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.ودعا وزير التجارة إلى تعزيز الربط بين المؤسسات النسائية الإفريقية وتوفير التمويل للمؤسسات التي تقودها النساء وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، وكذلك تطوير سلاسل القيمة الإقليمية مع تسهيل النفاذ إلى الأسواق والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإفريقية، معربا عن أمله في أن تثمر الدورة الحالية شراكات فعلية وصفقات تجارية ومشاريع استثمارية مشتركة.من جانبها، قالت عضوة المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات لمياء وسلاتي، إن المعرض يقام سنويا على هامش فعاليات "أسبوع الكوميسا"، ويهدف إلى تعزيز الشراكات بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الإفريقية وتشجيع التصدير إلى الأسواق الإفريقية التي وصفتها بالواعدة. وأضافت أن المعرض يتواصل على مدى ثلاثة أيام (1 و2 و3 جويلية) وهو مفتوح للعموم ويتيح للزوار التعرف على المنتوجات الإفريقية وفرص التعاون التجاري مع العارضين المشاركين.وبيّنت أن أكثر من 150 عارضا يشاركون في هذه الدورة، يمثلون تونس وعددا من دول الكوميسا، فيما تتركز أبرز المعروضات في قطاعي الصناعات الغذائية والصناعات التقليدية.من جهتها، أكدت رئيسة المنظمة العالمية لسيدات الأعمال "ماري كريستين أوغلي" أن تنظيم هذا الحدث بالشراكة مع منظمة النساء صاحبات الأعمال بالكوميسا يترجم أهمية التعاون والتضامن بين المنظمات النسائية لدعم ريادة الأعمال النسائية، ولا سيما في إفريقيا. وأشارت إلى أن تمكين النساء اقتصاديا ينعكس إيجابا على الأسر والمجتمعات المحلية، معربة عن أملها في أن يتيح المعرض للمشاركات التعريف بمنتوجاتهن وتوسيع فرص الأعمال والتسويق داخل القارة وخارجها.