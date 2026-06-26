ولاية تونس تدعو مربي النحل الى أخذ الاحتياطات اللازمة قبل رش المبيدات بالطائرة فوق سبخة السيجومي

دعت ولاية تونس كافة مربي النحل، الى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمناطق القريبة من سبخة السيجومي، طيلة أيام الفترة الممتدة من 26 الى 30 جوان الجاري، وطيلة الاربع وعشرين ساعة التي تليها، نظرا لاعتزامها رش المبيدات بواسطة الطائرة فوق السبخة وضفافها (بلدية تونس وسيدي حسين)، خلال الفترة المذكورة.وأوضحت الولاية، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أن هذه العملية تندرج في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمآوي الريفية، مشيرة الى أنه للمزيد من الارشادات، يمكن الاتصال بالمخبر التابع لبلدية تونس الكائن بشارع الطيب المهيري عدد 46- تونس، او على الرقمين التاليين: 71786001 / 71787755.