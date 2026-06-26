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وزارة التشغيل: تتويج 25 فكرة مشروع في الدورة الأولى لمسابقة "المتكون المبادر"

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Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Juin 2026 - 18:26 قراءة: 1 د, 26 ث
      
اعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني، الجمعة بتونس، عن نتائج الدورة الأولى لمسابقة "المتكون المبادر" الخاصة بانتقاء أفضل أفكار المشاريع، وذلك في ختام فعاليات الملتقى الوطني للتكوين المهني المنتظم يومي 24 و25 جوان 2026 تحت شعار "التكوين المهني... مهارات تبني الوطن".

وأشرف وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، على حفل الإعلان عن النتائج بحضور ممثلين عن مختلف الشركاء المساهمين في تنظيم الملتقى والمسابقة، إلى جانب عدد من المتكونين وإطارات الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر.


ونظمت الوزارة هذه المسابقة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار مشروع "التكوين وسوق الشغل FORMAT"، بهدف دعم روح المبادرة لدى المتكونين وتشجيعهم على بعث المشاريع.


واستهدفت المسابقة المتكونين المسجلين بمراكز التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني خلال السنة التكوينية 2025-2026، حيث شارك فيها 1713 متكونا ينتمون إلى 84 مركز تكوين مهني من مختلف ولايات الجمهورية.

وأسفرت المرحلة النهائية للمسابقة عن تتويج 25 فكرة مشروع، تم اختيارها وفق معايير ترتبط بالتميز والجودة وقابلية الإنجاز، فضلا عن الإعلان عن أصحاب أفضل ثلاث أفكار مشاريع.

وأكد الوزير، بالمناسبة، أن التكوين المهني يمثل "قاطرة نجاح البلدان المتقدمة"، مبرزا أن تنظيم هذه المسابقة يندرج في إطار تكوين جيل جديد من المتكونين المبادرين والمستثمرين القادرين على المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

واعتبر شود أن جميع المشاركين في مختلف مراحل المسابقة متوجون باعتبار مساهمتهم في إنجاح الدورة الأولى، مشيدا بالجهود المبذولة من مختلف المتدخلين، والتي أفرزت، وفق تقديره، ديناميكية جديدة عززت التكامل بين التكوين المهني والتشغيل من خلال توفير آليات الإحاطة والمرافقة والمتابعة لفائدة المتكونين.

وأعلن الوزير، في ختام حفل التتويج، عن جملة من الإجراءات تتمثل في الشروع في تعميم نوادي ريادة الأعمال الفردية والجماعية بمختلف مراكز التكوين المهني، وتسريع إجراءات إرساء نظام خاص بـ"المتكون المبادر"، إلى جانب برمجة تنظيم الدورة الثانية من المسابقة بمشاركة مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة.
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