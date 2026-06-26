بنزرت: انتهاء أشغال التعشيب الاصطناعي للملعب البلدي برأس الجبل في إطار برنامج التنمية المندمجة

انتهت المرحلة الاولى والرئيسية من مشروع تهيئة وتجديد الملعب البلدي برأس الجبل من ولاية بنزرت المدرج ضمن برنامج التنمية المندمجة بكلفة مالية تعادل 1.5 مليون دينار ، وتم تسليمه، اليوم الجمعة، لبلدية المكان من أجل توظيفه لصالح المشهد الكروي و الرياضي والشبابي بالمنطقة.ووفق بلاغ نشرته ولاية بنزرت على صفحتها الرسميّة على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، ثمّن والي بنزرت، على هامش إشرافه على موكب انتظم بالمناسبة، مجهود مختلف المصالح المحلية والجهوية والمركزية ذات العلاقة في استكمال المرحلة الأولى من المشروع والتي شملت بالخصوص تهيئة محيط الملعب، وتركيز الانارة، وتهيئة وتعشيب أرضية الملعب بالعشب الاصطناعي.ودعا الوالي إلى الحفاظ على المنجز من أشغال داعمة للمنصة اللوجستية الرياضية بالجهة، ومزيد تدعيمها وضمان وظيفيتها وديمومتها لفائدة الصالح العام ولاسيما الشباب الرياضي والنسيج الجمعياتي وعلى رأسها السهم الرياضي براس الجبل .وشدّد، عقب الاطلاع على بقية مكونات الملعب، على ضرورة التسريع باستكمال الأشغال ولاسيما التدخلات الخاصة بتهيئة حجرات الملابس التي خصّصت لها مصالح البلدية إعتمادات بـ 100 الف دينار، متعهّدا بمواصلة العمل على تثمين المنشأة الرياضية العمومية بالتنسيق مع مصالح وزارة الشباب والرياضة وبقية هياكل الدولة ذات العلاقة.وتفقّد خلال زيارته لمعتمديّة رأس الجبل سير أشغال محطة خفض الضغط للغاز الطبيعي الجاري العمل عليها في إطار مشروع ربط المنطقة بالغاز الطبيعي، وأكّد على ضرورة استكمال الأشغال المدنية، وتجهيز المحطة في غضون النصف الاول من شهر أوت المقبل 2026.كما اطّلع على تقدّم أشغال تهيئة وتعهد البنية الأساسية من طرقات ومسالك بمناطق الماتلين، وكاب زبيب، والدمنة المدرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة بكلفة مالية تعادل 3,1مليون دينار، مؤكدا على أهمية هذه الأشغال الفنية في فك العزلة عن مناطق التدخل، ودورها التنموي والاجتماعي، وعلى دور الاجهزة المكلفة بالمتابعة والمراقبة الحينية واللاحقة لضمان جودة المنجز من أشغال، ومطابقتها للمواصفات المدرجة ضمن كراسات شروط الصفقة.