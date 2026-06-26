الملتقى الدولي حول التعلّم وعلوم الأعصاب يبحث إسهامات علوم الأعصاب في فهم التعلمات المبكرة

يبحث المشاركون، في أشغال الملتقى الدولي حول" التعلّم وعلوم الأعصاب: نحو سياسة تربوية دامجة في مرحلة ما قبل المدرسة"، الملتئم بداية من اليوم الجمعة، ببادرة من المعهد العالي لاطارات الطفولة بقرطاج درمش، إسهامات علوم الأعصاب في فهم التعلمات المبكرة وبناء سياسات تربوية دامجة منذ الطفولة المبكرة.ويشارك في تأثيث الجلسات العلمية الخمس المبرمجة ضمن أشغال الملتقى، التي تتواصل على مدى يومين، محاضرون جامعيون من فرنسا وتونس، من خلال 17 محاضرة مشفوعة بنقاش، تتحمور أساسا حول " تعليم التلاميذ كيف يتعلم الدماغ: رهان ضد التفاوت المدرسي أو ما يعرف بالتفاوت المدرسي" و"علوم الأعصاب والسنوات الأولى من حياة دماغ الطفل"، الى جانب " التثبيط المعرفي: ماهو تأثير التوتر المدرسي لدى الطفل؟" و"المحيط الملائم لتطور الطفل".كما تتمحور المحاضرات المبرمجة حول "توثيق وقياس ادماج الأطفال من ذوي الإعاقة في المرحلة ما قبل المدرسية: دروس من التجربة المغربية تجاه حدود الدمج"، و" تطور السياسات التربوية في الفترة ما قبل المدرسية بتونس" و "اضطرابات التطور العصبي برياض الاطفال: تقصي ومرافقة" و"الفن الدرامي والادراك لدى الطفل" و" نحو فضاء تعليمي دامج لطفل التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة" وغيرها من المحاور ذات الصلة.ودعت مديرة المعهد العالي لاطارات الطفولة بقرطاج درمش، ريم العريبي، بالمناسبة، إلى تفعيل برنامج وزارة التربية للسنة التحضيرية وتطبيقه بالقطاع الخاص والكتاتيب وتفادي التعليم التلقيني قدر الإمكان ودعم مهارات الأطفال خلال فترة ما قبل المرحلة المدرسية وخاصة في السنة التحضيرية عبر أنشطة وألعاب تساعد على تملك الكتابة والقراءة بدل تعلمها تلقينيا.وأبرزت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش أشغال الملتقى، أهمية السنة التحضيرية القصوى في إعداد الاطفال للحياة المدرسية، مؤكدة ضرورة عمل القائمين على قطاع الطفولة المبكرة على إعداد الأطفال للحياة الاجتماعية والمدرسية عبر أساليب تربوية تؤهله لتبني عدّة مهارات ومكتسبات تعليمية يتمّ تلقينها عبر ألعاب تنشيطية.وشدّدت على ضرورة تمييز التعلّمات حسب النمو الذهني لكل طفل وملاءمتها مع خصوصية كل طفل، حسب حاجياته وعاداته، مؤكدة على ضرورة احترام الوقت الذي يستغرقه الطفل في التعلمات وطريقة تفكيره وسرعة الاستجابة والتعلمات المكتسبة عبر ملاحظة طرق تعامل أترابهم مع مختلف التعلمات وفهم النمو العصبي لكل طفل.ولاحظت أن الشائع اليوم في السنة التحضيرية الحرص الكبير على تعليم القراءة والكتابة بصفة تلقينية مما يؤثر على المردود الدراسي للتلاميذ في المراحل الدراسية المقبلة إذ يبدأ التراجع في الأداء ابتداء من السنة الثالثة من التعليم الابتدائي ولذلك يُسجّل انقطاع مبكر عن الدراسة لافت في المرحلة الابتدائية داعية إلى تدريب الأطفال منذ السنوات الأولى على حسن الإصغاء، ما يساهم في تنمية ملكات حسن الاستماع والتعلم عبر الاستماع وتعزيز المهارات ودعمها وإلى تأخير استخدام الوسائل الرقمية التعليمية والأجهزة الحديثة إلى ما بعد 6 سنوات.من جهتها، أبرزت المديرة العامة للطفولة بوزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، جميلة بالطيب، أهمية العلوم والتوجهات العلمية في توجيه سياسات الدولة في قطاع الطفولة لتعديل برامج التكوين والتعلم ودعم قدرات الاطارات العاملة ومواكبة التطورات العلمية خاصة في علم الاعصاب والتربية، مشيرة إلى أن الوزارة تنكب على وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة 2026-2035.وأشارت بالمناسبة إلى أن البرنامج الوطني لإدماج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في تونس، الرامي لتيسير الإدماج المبكر للأطفال (من سن 3 إلى 6 سنوات) في رياض الأطفال، والذي أطلقته الوزارة خلال السنة الدراسية 2022-2023، مكّن خلال السنة الدراسية 2025-2026 من ادماج أكثر من 750 طفلا مصابا بطيف التوحدمن ناحيته، أبرز رئيس مكتب منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بتونس، ميشال لوبيشو، أهمية التعلمات في السنوات الأولى للطفل خاصة أن دماغه في حالة تطوّر لافت وسريع، مبيّنا أن الاستثمار في الطفولة هو خيار استراتيجي، يستوجب مراجعة البرامج البيداغوجية والاعتماد على علوم الاعصاب للتعليم.وأشار إلى أن اليونيسيف، تعمل على جعل المعهد العالي لاطارات الطفولة قطبا وطنيا ومرجعيا من خلال تعزيز التربصات به، وعلى عقد شراكات مع وزارة الأسرة خلال الفترة من 2027-2031 فضلا عن دعم المجهودات الوطنية في جعل المرحلة ما قبل المدرسية مرحلة عادلة ودامجة.