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كأس العالم 2026: مدربا السعودية والرأس الأخضر يؤكدان جاهزيتهما لمباراة الغد

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Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Juin 2026 - 18:09 قراءة: 0 د, 59 ث
      
توقع اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي ، أن تكون مواجهة فريقه أمام منتخب الرأس الأخضر غدا السبت صعبة، مؤكدا أن الهدف هو تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وقال دونيس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة التي ستقام على ملعب هيوستن: "خصمنا صعب، وقد تابعناه خلال مواجهتيه أمام إسبانيا وأوروغواي، حيث قدم مستوى جيدا، وبالتالي نخوض مواجهة حاسمة ستحدد مسارنا في المونديال، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا".
وأضاف المدرب اليوناني أن الفترة الحالية تعد من أصعب فترات مسيرته التدريبية، في ظل ضغط المباريات وقصر مدة الإعداد منذ توليه المسؤولية.

وتابع: "نسعى للظهور بأفضل صورة خلال التدريبات من خلال التأثير الإيجابي عليهم، وأنا واثق أننا قادرون على بناء منتخب قوي، لكن ذلك يحتاج إلى وقت".
من جانبه، أشار بيدرو ليتاو بريتو (بوبيستا) مدرب منتخب الرأس الأخضر إلى أن المنتخب السعودي يتمتع بتنظيم عال وخبرة جيدة في البطولات الكبرى وكأس العالم.
وقال: "علينا أن نكون منظمين وأن نثق في عملنا، والأهم هو الجاهزية البدنية والذهنية لتقديم أفضل ما لدينا".

واختتم المدرب تصريحاته بالتنويه إلى أنه: "لا توجد مباريات سهلة في كأس العالم، والمواجهة ستكون صعبة على الطرفين، وسنحترم المنتخب السعودي كما نحترم أي منتخب آخر".
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