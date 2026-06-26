الادارة الجهوية للصحة بتونس تنظم الاحد 28 جوان 2026 يوما تحسيسيا لتعزيز ثقافة السلامة المرورية والوقاية من حوادث الطرقات

تُنظّم الإدارة الجهوية للصحة بتونس، بالشراكة مع عدد من الهياكل والمؤسسات الوطنية والجمعيات الناشطة في مجال السلامة المرورية، يوماً تحسيسياً حول السلامة المرورية يوم الأحد 28 جوان 2026، من الساعة العاشرة صباحاً إلى منتصف النهار، بضاحية المرسى.ويهدف هذا اليوم التحسيسي إلى المساهمة في نشر ثقافة السلامة المرورية والوقاية من حوادث الطرقات، من خلال تعزيز وعي المواطنين بمخاطر الحوادث المرورية وترسيخ السلوكيات الآمنة والمسؤولة لدى مختلف مستعملي الطريق.ويتضمن البرنامج سلسلة من الأنشطة التوعوية والورشات التطبيقية الموجهة إلى مختلف الفئات العمرية، من أطفال ومراهقين وكهول، حيث سيتم تنظيم ورشات حول أهمية استعمال حزام الأمان، والتوعية بمخاطر استخدام الهاتف الجوال أثناء السياقة، فضلاً عن التحسيس بأهمية ارتداء الخوذة الواقية بالنسبة إلى مستعملي الدراجات النارية.كما يشمل اليوم التحسيسي عروضاً تطبيقية في مجال الإسعافات الأولية عند وقوع حوادث المرور، إلى جانب تنظيم حصص للتقصي حول داء السكري والتوعية بتأثيراته المحتملة على القدرة على القيادة الآمنة.ويوكّد المنظمون أن هذه التظاهرة تندرج في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من حوادث المرور والتقليص من انعكاساتها البشرية والمادية، عبر تكثيف الأنشطة التوعوية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام قواعد السلامة المرورية باعتبارها مسؤولية مشتركة تسهم في حماية الأرواح والممتلكات.