فتح باب الترشح لجوائز الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي

أعلن المعرض الوطني للكتاب التونسي عن فتح باب الترشح لجوائز دورته الخامسة، التي ستنتظم من 23 أكتوبر إلى غرة نوفمبر 2026، وذلك في إطار تشجيع الإبداع الأدبي والفكري التونسي.وتشمل الجوائز المعلن عنها أصناف الشعر، والقصة القصيرة، والرواية، إلى جانب الدراسات الفكرية أو البيداغوجية الموجهة إلى الطفل باللغتين العربية والفرنسية.واشترطت إدارة المعرض، في بلاغ لها، أن يكون الكتاب المترشح من تأليف كاتب أو شاعر تونسي، وصادرا عن دار نشر تونسية خلال الفترة الممتدة من جوان 2025 إلى جوان 2026، وألا يكون قد تحصل على جائزة أخرى إلى حدود غلق باب الترشحات، وأن يكون حاملا للترقيم الدولي التونسي (ISBN) ومستوفيا لإجراءات الإيداع القانوني.كما أكدت أن آخر أجل لإيداع الترشحات حدد ليوم غرة سبتمبر 2026، مشيرة إلى أنه لن يتم قبول الكتب الصادرة على الحساب الخاص.وتودع ملفات الترشح بمكتب الضبط بمعهد تونس للترجمة، الكائن بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي (Bloc Y)، بشارع محمد الخامس بالعاصمة.