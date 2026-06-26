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لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية تنظر في 5 مشاريع قوانين الاثنين 29 جوان 2026

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Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Juin 2026 - 16:06 قراءة: 0 د, 56 ث
      
تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، يوم الاثنين 29 جوان 2026، جلسة تخصص للنظر في 5 مشاريع قوانين

ومن بين هذه المشاريع مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030 (عدد 42 لسنة 2026).


وتنطلق أشغال الجلسة على الساعة التاسعة والنصف صباحا، في إطار دراسة مختلف المحاور القطاعية الواردة بمشروع المخطط الخماسي للتنمية، وخاصة تلك المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والبنية الأساسية والنقل والتهيئة العمرانية.


ويتضمن جدول الأعمال أيضا المصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بمقترح القانون الخاص بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء (عدد 74 لسنة 2025)، في خطوة ترمي إلى معالجة عدد من الإشكاليات العقارية والعمرانية العالقة.

كما ستنظر اللجنة في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية وسلطنة عمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما (عدد 40 لسنة 2026)، إضافة إلى مشروع قانون أساسي مماثل يهم الاتفاق المبرم بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت بشأن الخدمات الجوية (عدد 41 لسنة 2026).

وسيُخصص جزء من الجلسة لمواصلة النظر في مقترح قانون يتعلق بإحداث الشركة الجهوية للنقل بولاية سيدي بوزيد (عدد 110 لسنة 2025)، وذلك في إطار دعم خدمات النقل العمومي وتعزيز التنمية الجهوية.

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16:06 - لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية تنظر في 5 مشاريع قوانين الاثنين 29 جوان 2026
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