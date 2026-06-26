الدورة 50 من مهرجان دقة الدولي: برمجة "استثنائية" نتيجة صعوبات مالية
كُشف اليوم الجمعة عن برنامج الدورة الخمسين لمهرجان دقة الدولي، التي ستقام من 10 إلى 25 جويلية 2026، وتتضمن 10 سهرات، من بينها 7 عروض تونسية، في دورة وصفها مدير المهرجان مختار بالعاتق بـ"الاستثنائية"، ليس بسبب استضافة أسماء عالمية كبرى، وإنما بسبب الظروف المالية الصعبة التي أثرت على مستوى البرمجة.
وأوضح بالعاتق، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، أن ميزانية الدورة الحالية لا تتجاوز 600 ألف دينار، وهو ما حال دون إعداد برنامج يرقى إلى قيمة الاحتفال بخمسينية هذا المهرجان العريق، مشيرا إلى أن القائمين على التظاهرة فضلوا الاستجابة لانتظارات جمهور الجهة من خلال برمجة فنانين تونسيين من مدارس موسيقية متنوعة.
واستهل مدير المهرجان الندوة بالتذكير بالنجاح الذي حققه حفل الفنان العالمي برايان آدامز على المسرح الأثري بدقة في سهرتي 2 و3 ماي 2026، معتبرا أنه ساهم في الترويج لصورة تونس وشجع عددا من الفنانين العالميين على إبداء رغبتهم في الغناء بالموقع الأثري.
وأكد أن إدارة المهرجان كانت تطمح إلى استقدام أسماء دولية بارزة، غير أن تأخر حصول جمعية المهرجان على دعم وزارة السياحة لأكثر من سنتين حال دون تحقيق ذلك، واعدا بأن تكون دورة 2027 استثنائية، مع انطلاق الاتصالات بالفعل مع عدد من الفنانين العالميين.
وشهدت الندوة أيضا تقديم لمحة عن فيلم وثائقي سيعرض في سهرة الافتتاح، يوثق مختلف مراحل المهرجان منذ تأسيسه. وأوضح مخرجه فوزي شلبي أن العمل يهدف إلى حفظ الذاكرة الثقافية للمهرجان من خلال شهادات ووثائق تاريخية.
واستعرض مختار بالعاتق أبرز المحطات التاريخية للمهرجان، مشيرا إلى أنه مر بثلاث مراحل رئيسية، بدأت سنة 1920 عندما كان فضاء للمسرح، ثم تحول في سبعينيات القرن الماضي من مهرجان قومي إلى مهرجان دولي، قبل أن يدخل مرحلة جديدة منذ سنة 2015 مع انخراط الشباب في تنظيمه وتطويره.
وفي المقابل، أثارت البرمجة انتقادات عدد من الصحفيين الذين اعتبروا أنها لا ترتقي إلى مكانة مهرجان دقة الدولي، خاصة في ظل محدودية العروض الأجنبية وطغيان العروض التجارية.
وبخصوص غياب عروض الشارع، أوضح مدير المهرجان أن ضعف الإمكانيات اللوجستية حال دون تنظيمها، مذكرا بأن ميزانية المهرجان تراجعت بشكل كبير مقارنة بالدورات السابقة، إذ بلغت حوالي 1.1 مليون دينار سنة 2024.
وأكد المنظمون، في المقابل، المحافظة على تجربة إيواء ضيوف المهرجان لدى عائلات من دقة وتبرسق والمناطق المجاورة، إلى جانب استغلال طاقة الإيواء المتوفرة بالوحدات الفندقية بالجهة.
برنامج الدورة الخمسين لمهرجان دقة الدولي:
* 10 جويلية: الافتتاح مع الفنانة شيماء الهلالي
* 11 جويلية: عرض "بابا نويل" للفنان صابر الوسلاتي
* 12 جويلية: عرض للفنان مرتضى الفتيتي
* 15 جويلية: عرض لكل من تمسين أليوت (المملكة المتحدة) وطارق الأزهري (مصر)
* 17 جويلية: عرض للفنان رؤوف ماهر
* 18 جويلية: سهرة للفنان المصري حكيم
* 19 جويلية: عرض "تونسي ونص" للفنان نبيل بن مسمية
* 21 جويلية: سهرة طربية للفنان لطفي بوشناق
* 24 جويلية: عرض للفنانة المصرية مروى ناجي
* 25 جويلية: الاختتام مع عرض الزيارة للمخرج سامي اللجمي.
وأوضح بالعاتق، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، أن ميزانية الدورة الحالية لا تتجاوز 600 ألف دينار، وهو ما حال دون إعداد برنامج يرقى إلى قيمة الاحتفال بخمسينية هذا المهرجان العريق، مشيرا إلى أن القائمين على التظاهرة فضلوا الاستجابة لانتظارات جمهور الجهة من خلال برمجة فنانين تونسيين من مدارس موسيقية متنوعة.
واستهل مدير المهرجان الندوة بالتذكير بالنجاح الذي حققه حفل الفنان العالمي برايان آدامز على المسرح الأثري بدقة في سهرتي 2 و3 ماي 2026، معتبرا أنه ساهم في الترويج لصورة تونس وشجع عددا من الفنانين العالميين على إبداء رغبتهم في الغناء بالموقع الأثري.
وأكد أن إدارة المهرجان كانت تطمح إلى استقدام أسماء دولية بارزة، غير أن تأخر حصول جمعية المهرجان على دعم وزارة السياحة لأكثر من سنتين حال دون تحقيق ذلك، واعدا بأن تكون دورة 2027 استثنائية، مع انطلاق الاتصالات بالفعل مع عدد من الفنانين العالميين.
وشهدت الندوة أيضا تقديم لمحة عن فيلم وثائقي سيعرض في سهرة الافتتاح، يوثق مختلف مراحل المهرجان منذ تأسيسه. وأوضح مخرجه فوزي شلبي أن العمل يهدف إلى حفظ الذاكرة الثقافية للمهرجان من خلال شهادات ووثائق تاريخية.
واستعرض مختار بالعاتق أبرز المحطات التاريخية للمهرجان، مشيرا إلى أنه مر بثلاث مراحل رئيسية، بدأت سنة 1920 عندما كان فضاء للمسرح، ثم تحول في سبعينيات القرن الماضي من مهرجان قومي إلى مهرجان دولي، قبل أن يدخل مرحلة جديدة منذ سنة 2015 مع انخراط الشباب في تنظيمه وتطويره.
وفي المقابل، أثارت البرمجة انتقادات عدد من الصحفيين الذين اعتبروا أنها لا ترتقي إلى مكانة مهرجان دقة الدولي، خاصة في ظل محدودية العروض الأجنبية وطغيان العروض التجارية.
وبخصوص غياب عروض الشارع، أوضح مدير المهرجان أن ضعف الإمكانيات اللوجستية حال دون تنظيمها، مذكرا بأن ميزانية المهرجان تراجعت بشكل كبير مقارنة بالدورات السابقة، إذ بلغت حوالي 1.1 مليون دينار سنة 2024.
وأكد المنظمون، في المقابل، المحافظة على تجربة إيواء ضيوف المهرجان لدى عائلات من دقة وتبرسق والمناطق المجاورة، إلى جانب استغلال طاقة الإيواء المتوفرة بالوحدات الفندقية بالجهة.
برنامج الدورة الخمسين لمهرجان دقة الدولي:
* 10 جويلية: الافتتاح مع الفنانة شيماء الهلالي
* 11 جويلية: عرض "بابا نويل" للفنان صابر الوسلاتي
* 12 جويلية: عرض للفنان مرتضى الفتيتي
* 15 جويلية: عرض لكل من تمسين أليوت (المملكة المتحدة) وطارق الأزهري (مصر)
* 17 جويلية: عرض للفنان رؤوف ماهر
* 18 جويلية: سهرة للفنان المصري حكيم
* 19 جويلية: عرض "تونسي ونص" للفنان نبيل بن مسمية
* 21 جويلية: سهرة طربية للفنان لطفي بوشناق
* 24 جويلية: عرض للفنانة المصرية مروى ناجي
* 25 جويلية: الاختتام مع عرض الزيارة للمخرج سامي اللجمي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331871