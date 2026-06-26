الدورة 50 من مهرجان دقة الدولي: برمجة "استثنائية" نتيجة صعوبات مالية

كُشف اليوم الجمعة عن برنامج، التي ستقام من، وتتضمن، من بينها، في دورة وصفها مدير المهرجانبـ"الاستثنائية"، ليس بسبب استضافة أسماء عالمية كبرى، وإنما بسبب الظروف المالية الصعبة التي أثرت على مستوى البرمجة.وأوضح بالعاتق، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، أن ميزانية الدورة الحالية لا تتجاوز، وهو ما حال دون إعداد برنامج يرقى إلى قيمة الاحتفال بخمسينية هذا المهرجان العريق، مشيرا إلى أن القائمين على التظاهرة فضلوا الاستجابة لانتظارات جمهور الجهة من خلال برمجة فنانين تونسيين من مدارس موسيقية متنوعة.واستهل مدير المهرجان الندوة بالتذكير بالنجاح الذي حققه حفل الفنان العالميعلى المسرح الأثري بدقة في سهرتي، معتبرا أنه ساهم في الترويج لصورة تونس وشجع عددا من الفنانين العالميين على إبداء رغبتهم في الغناء بالموقع الأثري.وأكد أن إدارة المهرجان كانت تطمح إلى استقدام أسماء دولية بارزة، غير أن تأخر حصول جمعية المهرجان على دعم وزارة السياحة لأكثر من سنتين حال دون تحقيق ذلك، واعدا بأن تكون دورةاستثنائية، مع انطلاق الاتصالات بالفعل مع عدد من الفنانين العالميين.وشهدت الندوة أيضا تقديم لمحة عن فيلم وثائقي سيعرض في سهرة الافتتاح، يوثق مختلف مراحل المهرجان منذ تأسيسه. وأوضح مخرجهأن العمل يهدف إلى حفظ الذاكرة الثقافية للمهرجان من خلال شهادات ووثائق تاريخية.واستعرض مختار بالعاتق أبرز المحطات التاريخية للمهرجان، مشيرا إلى أنه مر بثلاث مراحل رئيسية، بدأت سنةعندما كان فضاء للمسرح، ثم تحول في سبعينيات القرن الماضي من مهرجان قومي إلى مهرجان دولي، قبل أن يدخل مرحلة جديدة منذ سنةمع انخراط الشباب في تنظيمه وتطويره.وفي المقابل، أثارت البرمجة انتقادات عدد من الصحفيين الذين اعتبروا أنها لا ترتقي إلى مكانة مهرجان دقة الدولي، خاصة في ظل محدودية العروض الأجنبية وطغيان العروض التجارية.وبخصوص غياب عروض الشارع، أوضح مدير المهرجان أن ضعف الإمكانيات اللوجستية حال دون تنظيمها، مذكرا بأن ميزانية المهرجان تراجعت بشكل كبير مقارنة بالدورات السابقة، إذ بلغت حواليسنةوأكد المنظمون، في المقابل، المحافظة على تجربة إيواء ضيوف المهرجان لدى عائلات من دقة وتبرسق والمناطق المجاورة، إلى جانب استغلال طاقة الإيواء المتوفرة بالوحدات الفندقية بالجهة.الافتتاح مع الفنانةعرض "بابا نويل" للفنانعرض للفنانعرض لكل من(المملكة المتحدة) و(مصر)عرض للفنانسهرة للفنان المصريعرض "تونسي ونص" للفنانسهرة طربية للفنانعرض للفنانة المصريةالاختتام مع عرضللمخرج