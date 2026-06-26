متسكانو الكبارية بالعاصمة يختارون الأحد القادم ممثلهم الجديد في البرلمان

يتوجه الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس(العاصمة)، بعد غد الأحد 28 جوان، إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب، في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تُنظم إثر شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركي.وستفتح 17 مركز اقتراع أبوابها أمام الناخبين من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء، لاختيار النائب البرلماني من بين خمسة مترشحين. وبإمكانهم التثبت من مركز الاقتراع عبر طلبرقم ب.ت.و#وأدى رؤساء مراكز الاقتراع والمساعدين الذين تم تكليفهم من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليمين القانونية أمام رئيس محكمة الناحية بتونس أمس الخميس استعدادا لمباشرة مهامهم يوم الإقتراع في هذه الانتخابات، التى ستشهد لأول مرة منذ إحداث الهيئة الاستغناء عن استعمال الحبر الانتخابي.وتتكون هذه الدائرة الانتخابية من 8 عمادات، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 83 ألف ساكن ، أما المسجلون الحاليون فيقدر عددهم بـ59 ألفا و580 ناخبا.- 9 مارس 2026: وفاة النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة الكبارية بولاية تونس، صالح مباركي.- 26 مارس 2026: مكتب مجلس نواب الشعب يعاين، أثناء اجتماعه بقصر باردو، حالة الشغور ويقرر إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهذا الشغور.وتمت معاينة حالة الشغور عملا بمقتضيات الفصل 34 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وبأحكام الفقرة الأولى من الفصل 7 من النظام الداخلي للمجلس، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.- 27 مارس 2026: صدور الأمر عدد 42 لسنة 2026 المؤرخ في 27 مارس 2026 والمتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية الكبارية-تونس للانتخابات التشريعية الجزئية، يوم الأحد 28 جوان 2026، وذلك تبعا لوفاة نائب بمجلس نواب الشعب.ونص الأمر على أن "يدعى الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبارية-تونس للانتخابات التشريعية الجزئية، يوم الأحد 28 جوان 2026 من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء".- 1 أفريل 2026: مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق على الروزنامة التفصلية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية-تونس، في 17 مركز اقتراع.- 2 أفريل 2026: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تضع استمارة الترشح واستمارة جمع التزكيات الضرورية على ذمة الراغبين في خوض هذه الانتخابات.- 2 أفريل 2026: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن عن انطلاق أجل فتح قبول مطالب اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف، لملاحظة وتغطية الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية-تونس، على أن تتواصل إلى غاية يوم الأحد 21 جوان 2026 ، أي قبل أسبوع من موعد الاقتراع المحدد ليوم 28 جوان 2026.- 6 أفريل 2026: أعضاء مكاتب التحيين والتعريف بالإمضاء على التزكيات يؤدون اليمين.- 7 أفريل 2026: انطلاق الفترة الانتخابية.- 7 أفريل 2026: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تضع على ذمة طالبي الاعتماد لملاحظة الانتخابات التشريعية الجزئية الكبارية-تونس برنامجا تكوينيا تحت عنوان "ملاحظة الانتخابات 2026" وذلك على منصة التكوين عن بعد isielearning.uvt.tn- 7 أفريل - 13 ماي 2026: حملة تحيين السجل الانتخابي وانطلاق التسجيل الآلي لغير المسجلين بالدائرة الانتخابية.- 7 أفريل - 21 ماي 2026: حملة التعريف بالإمضاء على التزكيات بمكاتب التحيين والتعريف بالإمضاء بكل من مقر الإدارة الجهوية للانتخابات بتونس القصبة، ومقر معتمدية الكبارية.- 14 أفريل 2026: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظم يوما إعلاميا لفائدة متساكني (ناخبين ومترشحين) جهة الكبارية (ولاية تونس)، تحضيرا للانتخابات التشريعية الجزئية بهذه الدائرة المقررة يوم 28 جوان 2026 .- 26 أفريل - 28 أفريل 2026: نشر القائمة الأولية للناخبين.- 29 أفريل - 30 أفريل 2026: فتح باب الاعتراض على القائمة الأولية للناخبين.كما وضعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على موقعها الالكتروني جميع المطبوعات الخاصة بالاعتراض على قائمة الناخبين.- 15 ماي - 21 ماي 2026: انطلاق قبول الترشحات لهذه الانتخابات الجزئية بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بالقصبة (وسط العاصمة).- 22 ماي 2026: الإعلان عن قبول 3 ترشحات أوليا للانتخابات الجزئية الكبارية-تونس وهي: محمد صالح السالمي وشاكر البوثوري وحاتم الحمزاوي.وتمكين مترشحين اثنين من استكمال بعض الإجراءات الشكلية، على غرار استكمال عدد التزكيات المطلوبة (400 تزكية)، وهما ريم البرهومي وعبد الرؤوف الطرابلسي.- 24 ماي 2026: الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات التشريعية الجزئيّة بالدائرة الانتحابية الكبارية-تونس، وهم الخمسة (5) مترشحين التالين مرتّبين حسب الأسبقية في تقديم مطالب الترشح:محمد الصالح بن حسناوي السالمي وشاكر بن عبد السلام بوثوري وحاتم بن أحمد حمزاوي وعبد الرؤوف بن علي الطرابلسي وريم بنت عمر البرهومي.- 8 جوان 2026: الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية-تونس.وتضمنت القائمة، خمسة مترشحين مرتّبين حسب الأسبقية في تقديم مطالب الترشح وهم:- محمد الصالح بن حسناوي السالمي- شاكر بن عبد السلام بوثوري- حاتم بن أحمد حمزاوي- عبد الرؤوف بن علي الطرابلسي- ريم بنت عمر البرهومي- 8 جوان 2026: انطلاق عملية اعتماد ممثلي المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية-تونس.- 9 جوان 2026: نشر أماكن التعليق (صور المترشحين وبياناتهم الانتخابية)، الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية-تونس.وتضمنت القائمة 24 مكانا أغلبها مدارس ابتدائية وإعدادية ومعاهد ثانوية مركزة بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس.- 10 جوان 2026: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظم، بمقر الادارة الجهوية للانتخابات بتونس، لقاء تحسيسيا توعويا مع المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية-تونس.- 15 جوان - 26 جوان 2026: انطلاق الحملة الانتخابية للمترشحين لهذه الانتخابات.- 22 جوان 2026: نشر نموذج ورقة الاقتراع.- 27 جوان 2026: الصمت الانتخابي.- 28 جوان 2026: يوم الاقتراع.- 1 جويلية 2026 الأجل الأقصى : الإعلان عن النتائج الأولية.- 1 أوت 2026 الأجل الأقصى: الإعلان عن النتائج النهائية.وإذا لم يتحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، يتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعيين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورةالأولى يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.وفي هذه الحالة، تتولى الهيئة ضبط المواعيد المتعلقة بالدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية التشريعية الكبارية من ولاية تونس بقرار يصدر إثر التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى.