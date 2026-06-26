المرصد الوطني للفلاحة: عائدات صادرات التمور تزيد بنسبة 4،8 بالمائة

سجلت عائدات صادرات التمور التونسية ارتفاعا طفيفا بنسبةخلال الأشهر الثمانية الأولى من موسم، لتبلغ، وفق معطيات نشرها، اليوم الجمعة، المرصد الوطني للفلاحة.ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الكميات المصدرة بنسبة، لتصل إلى، مقابلخلال الفترة نفسها من الموسم الماضي.واستحوذ صنفعلىمن إجمالي الكميات المصدرة، مؤكدا مكانته كأبرز أصناف التمور التونسية الموجهة إلى الأسواق الخارجية.في المقابل، تراجع متوسط أسعار التمور خلال شهر ماي 2026 بنسبةليبلغ، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، فيما بلغ متوسط سعر، مسجلا انخفاضا بنسبةوعلى مستوى الأسواق الخارجية، استحوذعلىمن صادرات التمور التونسية، تليهبنسبة، ثمبنسبةوتصدرقائمة أكبر مستوردي التمور التونسية بحصة بلغتمن إجمالي الصادرات، تليهبنسبة، ثمبنسبةوفي ما يتعلق بالتمور البيولوجية، ارتفعت الكميات المصدرة بنسبةلتبلغ، بقيمة، مسجلة زيادة في العائدات بنسبةمقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق.ورغم ذلك، لم تتجاوز حصة التمور البيولوجيةمن إجمالي صادرات التمور. وبلغ متوسط سعرها، مع تفاوت الأسعار حسب الصنف، في حين جاءتفي صدارة الأسواق المستوردة للتمور البيولوجية التونسية بنسبة، تليهابنسبة، ثمبنسبة