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المرصد الوطني للفلاحة: عائدات صادرات التمور تزيد بنسبة 4،8 بالمائة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Juin 2026 - 12:53 قراءة: 1 د, 12 ث
      
سجلت عائدات صادرات التمور التونسية ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.8 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من موسم 2025-2026، لتبلغ 770.7 مليون دينار، وفق معطيات نشرها، اليوم الجمعة، المرصد الوطني للفلاحة.

ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الكميات المصدرة بنسبة 5.3 بالمائة، لتصل إلى 121.5 ألف طن، مقابل 115.4 ألف طن خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي.


واستحوذ صنف "دقلة النور" على 83.3 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة، مؤكدا مكانته كأبرز أصناف التمور التونسية الموجهة إلى الأسواق الخارجية.


في المقابل، تراجع متوسط أسعار التمور خلال شهر ماي 2026 بنسبة 7 بالمائة ليبلغ 5.960 دينار للكيلوغرام، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، فيما بلغ متوسط سعر دقلة النور 7.200 دينار للكيلوغرام، مسجلا انخفاضا بنسبة 5.9 بالمائة.

وعلى مستوى الأسواق الخارجية، استحوذ الاتحاد الأوروبي على 47.9 بالمائة من صادرات التمور التونسية، تليه آسيا بنسبة 21 بالمائة، ثم إفريقيا بنسبة 19.3 بالمائة.

وتصدر المغرب قائمة أكبر مستوردي التمور التونسية بحصة بلغت 14.1 بالمائة من إجمالي الصادرات، تليه إيطاليا بنسبة 12.2 بالمائة، ثم ألمانيا بنسبة 10.4 بالمائة.

وفي ما يتعلق بالتمور البيولوجية، ارتفعت الكميات المصدرة بنسبة 13.3 بالمائة لتبلغ 7024.2 طنا، بقيمة 71.9 مليون دينار، مسجلة زيادة في العائدات بنسبة 28.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق.

ورغم ذلك، لم تتجاوز حصة التمور البيولوجية 5.8 بالمائة من إجمالي صادرات التمور. وبلغ متوسط سعرها 10.240 دينار للكيلوغرام، مع تفاوت الأسعار حسب الصنف، في حين جاءت ألمانيا في صدارة الأسواق المستوردة للتمور البيولوجية التونسية بنسبة 32 بالمائة، تليها هولندا بنسبة 12 بالمائة، ثم بلجيكا بنسبة 10 بالمائة.
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