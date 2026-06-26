منوبة: تنفيذ قرار اخلاء محل صناعي بطبربة

نفذت معتمدية طبربة امس الخميس بحضور مختلف الجهات الإدارية والأمنية المتداخلة، قرار إخلاء لمحل صناعي، وذلك بعد اتخاذ والي منوبة محمود شعيب اجراء فسخ عقد الشركة المتسوغة وجوبا لعدم الالتزام بدفع معين الكراء، وقرار إخراجه منه في انتظار إعادة توظيفه طبقا للاجراءات المعتمدة في الغرض، وفق نص القرار الذي تحصلت صحفية "وات" على نسخة منه .وياتي القرار الذي تم اتخاذه نهاية افريل المنقضي، بعد تسوغ الشركة المعنية منذ 2019 المحل التجاري البالغة مساحته 984 مترا مربعا والكائن بطريق الشويقي بالمعتمدية واستغلاله في نشاط صناعي دون خلاص معاليم التسوغ المحمولة عليه، لتتراكم الديون لفائدة المجلس الجهوي متجاوزة ال163 الف دينار من تاريخ بداية الاستغلال الى اوت 2024، حسب بطاقة الالزام الصادرة عن قابض المجلس الجهوي.ورافق تنفيذ قرار الاخلاء الذي جرى باشراف معتمد طبربة محمود ملالة، وبحضور عدل تنفيذ والممثل القانوني للولاية، وقابض المجلس الجهوي، وممثل عن الديوانة واعوان منطقة الحرس الوطني بطبربة، اجراء عقلة لكلّ المعدات الموجودة في المحل لفائدة المجلس الجهوي للولاية، والقيام بالإجراءات القانونية المستوجبة في الغرض.