مرصد شاهد ينظم يوم غد السبت ندوة وطنية تشاورية حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الشأن العام

ينظم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، ندوة وطنية تشاورية بعنوان "مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الشأن العام ومعالجة محدودية تمثيلهم في مواقع صنع القرار في تونس"، وذلك يوم السبت 27 جوان الجاري بالعاصمة.وتهدف هذه التظاهرة إلى فتح حوار تشاوري حول واقع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة والسياسية، واستعراض أبرز التحديات التي تحد من حضورهم في مواقع صنع القرار، فضلا عن بحث الآليات الكفيلة بتعزيز إدماجهم وضمان تكافؤ الفرص في مختلف المجالات.وتنعقد الندوة بداية من الساعة التاسعة صباحا بأحد نزل العاصمة بمشاركة نواب شعب من ذوي الإعاقة وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية إلى جانب ممثلين عن جمعيات ومنظمات ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من أصحاب قصص النجاح من ذوي وذوات الإعاقة.ومن المنتظر أن يشكل الحدث مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المتدخلين وتقديم مقترحات وتوصيات من شأنها دعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الشأن العام وترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز.وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحقوق السياسية والمدنية للأشخاص ذوي الإعاقة وتكريس مشاركتهم الفاعلة في مسارات التنمية والتحول الديمقراطي في تونس.