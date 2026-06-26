جماهير مونديال 2026 تصنع الحدث وتلج بكأس العالم إلى عهد جديد

حققت كأس العالم لكرة القدم 2026 قفزة نوعية بعدما أصبحت النسخة الأكثر متابعة في التاريخ من حيث إجمالي الحضور الجماهيري.ويوم إجراء مواجهة الإكوادور وألمانيا على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي، تجاوزت البطولة الرقم القياسي السابق المسجل في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي بلغ حينها 3.587.538 متفرجا.وتم تحطيم هذا الرقم القياسي الرمزي في وسط المباراة، وتحديدا في الدقيقة 65 من مواجهة الإكوادور وألمانيا، وهو التوقيت الذي اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم للاحتفال بهذا الحدث.وتم تكريم المشجع رقم 3.587.539 بشكل رمزي على أرضية الملعب، بحضور الدولي الألماني السابق سامي خضيرة، الذي حل ضيفا بهذه المناسبة.وجرى الإعلان الرسمي داخل الملعب وسط تصفيقات الجماهير، مما يبرز البعد الاستثنائي والرمزي لهذه النسخة.وعقب مباراتي الإكوادور وألمانيا في نيويورك نيوجيرسي، وكوت ديفوار وكوراساو في فيلادلفيا، ارتفع الحضور الجماهيري التراكمي الإجمالي إلى 3.605.357 متفرجا.ويؤكد هذا الرقم الديناميكية الاستثنائية للإقبال على الملاعب، المدفوعة بحماس المشجعين وبتنظيم موسع يشمل عدة دول مستضيفة.وإلى جانب هذا الإنجاز العددي، يسلط الرقم القياسي الضوء أيضا على التطور الهيكلي للبطولة. فقد ساهم توسيع صيغة المنافسة وزيادة عدد المباريات التي تجرى في عدة مواقع في الرفع تلقائيا من القدرة الاستيعابية الإجمالية، مع توزيع أفضل للمباريات في أسواق كروية كبرى.ولا تتيح هذه الاستراتيجية الوصول إلى جمهور أوسع فحسب، بل تسهم أيضا في تعزيز الأثر الاقتصادي والإعلامي للمسابقة في المناطق المستضيفة.ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا الرقم القياسي الجديد يزكي استراتيجية الانفتاح وتوسيع نطاق البطولة، والتي تهدف إلى تعزيز الإشعاع العالمي للمسابقة.وبعيدا عن لغة الأرقام، يجسد هذا الإنجاز قدرة كأس العالم على حشد جماهير أوسع وأكثر تنوعا، ما يؤكد مكانتها كأبرز حدث رياضي متابعة على وجه الأرض.