قبلي: الاعلان عن طلب عروض دولي لحفر 4 ابار جيوحرارية عميقة جدا بعدد من الواحات

أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، يوم امس الخميس، عن طلب عروض دولي لانجاز 4 ابار عميقة جيوحرارية مع صدم (الاغلاق التام والردم) 4 ابار أخرى، وفق رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية سفيان العيادي.وأوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" انه تم في اطار سعي المندوبية والسلط الجهوية لحل إشكالية تعويض الابار العميقة والعميقة جدا وتعزيز الموارد المائية ببعض المشاريع الفلاحية، الإعلان عن طلب عروض دولي لاحداث 4 ابار جيوحرارية عميقة جدا تشمل بئر العتيلات بمنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية بعمق 2100 متر الى جانب بئر راس العين بقبلي المدينة بعمق 2600 متر وبئر واحة دوز المركز بعمق 2000 متر وايضا بئر واحة ليماقس من معتمدية قبلي الشمالية بعمق 1800 متروأضاف العيادي انه سيتم ضمن نفس الاطار صدم 4 ابار جيوحرارية قديمة شهدت ارتفاعا كبيرا في درجة ملوحتها تضم بئر العتيلات وبئر راس العين الى جانب بئري واحة دوز المركز وواحة دوزكما لفت الى أهمية المشروع باعتبار ان اغلب الابار العميقة بولاية قبلي أنجزت في سنوات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، الامر الذي جعلها تشهد ارتفاعا في درجة تملحها و تهرؤ انابيب اكسائها، مما استوجب تعويضها عبر الإعلان عن طلبات عروض دولية نظرا لعدم وجود مقاولات تونسية تمتلك الإمكانيات التقنية لحفر الابار العميقة جدا .وذكر رئيس دائرة الموارد المائية بان ولاية قبلي ستشهد احداث 9 ابار أخرى، 07 منها عميقة جدا تتجاوز 2000 متر، في اطار مشروع البنية التحتية المائية بواحات الجنوب التونسي " PIHOS " الممول من طرف البنك الأوروبي للتعمير والذي شهد مشاركة عدة شركات اجنبية منها الشركات الصينية والتركية والبريطانية التي تقدمت في طلبات العروض الفنية والتي من المؤمل ان تدخل الى التراب التونسي مع موفى السنة الجارية لانجاز هذا المشروع.وسيصل عدد الابار العميقة جدا التي ستحفر بولاية قبلي سواء ضمن مشروع البنى التحتية المائية او خارجه الى 11 بئرا تلبي حاجيات الواحات من المياه بنسبة تتجاوز 70 في المائة ممّا يساهم في تعزيز الموارد المائية والرفع من مداخيل الفلاحين بالجهة.