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وزير الشؤون الدينية يبرز مناقب الإمام عبد الحميد الصائغ وأهم آثاره الفقهية والأصولية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Juin 2026 - 13:18 قراءة: 1 د, 9 ث
      
أبرز وزير الشؤون الدّينية أحمد البوهالي، أثناء يوم دراسي أمس الخميس بمدينة سوسة موضوعه "السند العلمي التونسي من خلال أعلامه: الإمام عبد الحميد الصائغ نموذجا"، مناقب الإمام الصائغ وأهم آثاره الفقهية والأصولية وفتاواه.

وتطرق أحمد البوهالي، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، في مداخلته إلى السند العلمي التونسي الصحيح المؤسس على قواعد متينة، مستعرضا عديد العلماء التونسيين ومنهم سيدي عبد الحميد الصائغ الذي عاش في القرن الخامس الهجري وملأ الدنيا علما وتتلمذ على يديه كبار العلماء ومن بينهم الإمام المازري.


وأضاف الوزير أن الإمام عبد الحميد الصائغ كان محل ثقة للناس واحترامهم وخاصة منهم أهالي سوسة الذين كانوا يفزعون إليه في استشاراتهم العلمية ويستأمنونه على فض النزاعات بينهم، مشيرا على أنه أسس المقام المدفون فيه الآن بالجهة ليكون فضاء لتدريس العلم وإيواء الفقراء وإسكان طلاب العلم.


ومن جهته اعتبر والي سوسة سفيان التنفوري أن الهدف من اختيار الإمام عبد الحميد الصائغ العالم المالكي المعروف بعلمه الواسع يتمثل في إظهار إسهامات العلماء التونسيين في ترسيخ السند العلمي التونسي ودورهم في نشر التعليم وحفظ وتكريس قيم الاعتدال والوسطية ومواجهة كل مظاهر التطرف والعنف وربط الأجيال الصاعدة بالهوية الدينية الوطنية والمرجعية التونسية المعتدلة.

وذكرت الوزارة، في بلاغها، أن هذا اليوم الدراسي واكبه عدد من الوعاظ والإطارات المسجدية والمؤدبين وبعض المهتمين بالموضوع من باحثين وأساتذة جامعيين.

كما قام وزير الشؤون الدينية أثناء زيارته على ولاية سوسة بتدشين مسجد "الرّحمان" بأولاد الصغير و"جامع الرحمة" بأولاد الخشين من معتمدية سيدي الهاني كما منح قرارات تكليف من سيشرفون على تسييرها.
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