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العلم المفتوح محور تظاهرة علمية لفائدة طلبة الدكتوراه والباحثين يوم الاحد 29 جوان الجاري

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Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Juin 2026 - 14:10 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تنظم المدرسة الدكتورالية المختصة في علوم التربية والتدريس والتكوين (DISEMEF) بالتعاون مع المعهد الأعلى لإطارات الطفولة والجامعة الافتراضية التونسية (UVT) تظاهرة علمية موجهة لطلبة الدكتوراه للتحسيس بمبادئ العلم المفتوح، وذلك يوم الأحد 29 جوان 2026.

ويهدف هذا اللقاء إلى نشر ثقافة العلم المفتوح لدى طلبة الدكتوراه والباحثين والتعريف بالممارسات التي تساهم في تطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز التعاون والانفتاح في المجال الأكاديمي.


ويتضمن البرنامج محاضرة تتناول جملة من المحاور على غرار مبادئ النفاذ الحر إلى المنشورات العلمية وفوائده للبحث ودور منصة "ORCID" في التعريف بالباحثين وأهمية البيانات البحثية المفتوحة في دعم المشاركة والحفظ وإعادة الاستخدام.


كما سيتم بالمناسبة، استعراض الأدوات والممارسات الفضلى من أجل تعزيز قابلية البحوث لإعادة الإنتاج ورفع جودة البحث العلمي.

يشار الى أن منصة (ORCID) هي منصة دولية تمنح الباحثين معرفا رقميا فريدا يضمن توثيق هويتهم وربطها بإنتاجهم العلمي بما يساهم في تعزيز موثوقية الأبحاث وتيسير تبادل البيانات العلمية.
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