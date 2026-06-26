مونديال 2026 - أستراليا ترافق أمريكا الى الدور السادس عشر بعد تعادلها مع باراغواي

حجزت ‌أستراليا مقعدها في الدور السادس عشر من ‌كأس العالم في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد تعادل سلبي شابه الحذر ⁠الشديد وقوة المنافسة أمام باراغواي، التي سيتعين عليها الانتظار لمعرفة مصيرها بصفتها صاحبة المركز الثالث في ​مجموعتها.وسترافق أستراليا منافستها أمريكا للدور المقبل رغم خسارة الدولة المشاركة ⁠في استضافة البطولة 2-3 أمام تركيا التي ودعت بالفعل منافسات البطولة.فقد حقق منتخب ⁠تركيا فوزا شرفيا على حساب نظيره الأمريكي في مباراة حطمت من خلالها البطولة الحالية الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة.وتقدم أوستن تراستي مبكرا للولايات المتحدة منذ الدقيقة الثالثة محققا الهدف رقم 173 في البطولة والذي ​حطم الرقم القياسي السابق البالغ 172 هدفا والمسجل في كأس العالم 2022 بقطر.وشهدت المباراة أربعة أهداف ‌أخرى ليرتفع إجمالي أهداف البطولة حتى الآن إلى 177 هدفا.وأدرك المنتخب التركي التعادل في الدقيقة العاشرة عن طريق أردا غولر قبل أن يضاعف زميله باريش يلماظ النتيجة في الدقيقة 31. ومع العودة من حجرات الملابس، أدرك المنتخب الأمريكي التعادل بواسطة سيباستيان بيرهالتير في الدقيقة 49 لكن الكلمة الأخيرة عادت للمنتخب التركي بهدف ثالث في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع حمل توقيع كان ايهان.وعلى الجانب الآخر وفي مباراة توقفت ⁠كثيرا وشهدت التحامات عنيفة، ‌كانت أستراليا هي التي حظيت بمعظم الفرص حيث أجبر كريستيان فولباتو وجاكسون إرفاين حارس باراغواي على التصدي لتسديداتهما، وكاد جوردان بوس أن يسجل مرتين في الدقائق الأخيرة.أما باراغواي، فقد قدمت أداء متواضعا ولم ‌تحظَ بفرصة حقيقية سوى في اللحظات ⁠الأخيرة عندما تصدى الحارس الأسترالي لتسديدة ماوريسيو ماغلايس. وكان الموهوب خوليو إنسيسو بمراوغاته المستمرة المصدر الوحيد ‌للمتاعب لمنتخب أستراليا.وتأهلت أستراليا إلى مراحل خروج المغلوب للمرة الثالثة ضمن إجمالي سبع مشاركات لها في ‌كأس العالم. ⁠وتحتل باراغواي المركز الثالث، بينما خرجت تركيا بالفعل من البطولة.