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مونديال 2026 - المنتخب المغربي يضرب موعدا مع نظيره الهولندي في الدور السادس عشر

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Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Juin 2026 - 06:10 قراءة: 0 د, 35 ث
      
ضرب المنتخب المغربي موعدا مع نظيره الهولندي في الدور السادس عشر من كأس العالم 2026، وذلك يوم 29 جوان الجاري على أرضية ملعب مونتيري (المكسيك).

 و احتل أسود الأطلس المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط خلف البرازيل بفارق الأهداف، وبالتالي سيواجهون أول منتخب عن المجموعة "السادسة" للتأهل إلى الدورثمن النهائي.


تأهل المغرب إلى الدور الأول من مباريات خروج المغلوب بعد تعادله مع البرازيل (1-1) في مباراته الافتتاحية، قبل أن يفوز على اسكتلندا (1-0) ثم هايتي (4-2).


 أما هولندا، فقد احتلت المركز الأول في المجموعة السادسة لتضمن مكانها في الدور السادس عشر 
 وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وهولندا المنتصر من مباراة كندا وجنوب إفريقيا في الدور ثمن النهائي يوم 4 جويلية المقبل في هيوستن.
 
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