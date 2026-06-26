كأس العالم 2026 : تعادل اليابان والسويد 1 - 1
تعادل المنتخب الياباني مع نظيره السويدي بنتيجة 1 - 1 لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الأول لنهائيات كأس العالم الجارية بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وبادر المنتخب الياباني بالتهديف في الدقيقة 56 عن طريق دايزين مايدا قبل أن يدرك المنتخب السويدي التعادل في الدقيقة 62 عن طريق انتوني ايلانغا.
وعلى ضوء النتيجة الحاصلة رفع المنتخب الياباني رصيده الى 5 نقاط في المركز الثاني خلف هولندا صاحبة الصدارة بـ 7 نقاط ومتقدما على السويد صاحب المركز الثالث بـ 4 نقاط وعلى تونس 0 نقطة.
يذكر أنّ المنتخب السويدي ضمن تأهله الى الدور السادس عشر من بين افضل الثوالث.
وبادر المنتخب الياباني بالتهديف في الدقيقة 56 عن طريق دايزين مايدا قبل أن يدرك المنتخب السويدي التعادل في الدقيقة 62 عن طريق انتوني ايلانغا.
وعلى ضوء النتيجة الحاصلة رفع المنتخب الياباني رصيده الى 5 نقاط في المركز الثاني خلف هولندا صاحبة الصدارة بـ 7 نقاط ومتقدما على السويد صاحب المركز الثالث بـ 4 نقاط وعلى تونس 0 نقطة.
يذكر أنّ المنتخب السويدي ضمن تأهله الى الدور السادس عشر من بين افضل الثوالث.
ملخص مباراة اليابان والسويد | دور المجموعات - كأس العالم FIFA 2026™#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/ra93CuTFoD— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 26, 2026
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