كأس العالم 2026 : تعادل اليابان والسويد 1 - 1

تعادل المنتخب الياباني مع نظيره السويدي بنتيجة 1 - 1 لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الأول لنهائيات كأس العالم الجارية بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وبادر المنتخب الياباني بالتهديف في الدقيقة 56 عن طريق دايزين مايدا قبل أن يدرك المنتخب السويدي التعادل في الدقيقة 62 عن طريق انتوني ايلانغا.وعلى ضوء النتيجة الحاصلة رفع المنتخب الياباني رصيده الى 5 نقاط في المركز الثاني خلف هولندا صاحبة الصدارة بـ 7 نقاط ومتقدما على السويد صاحب المركز الثالث بـ 4 نقاط وعلى تونس 0 نقطة.يذكر أنّ المنتخب السويدي ضمن تأهله الى الدور السادس عشر من بين افضل الثوالث.