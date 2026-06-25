كوت ديفوار تهزم كوراساو وتتأهل إلى دور الـ32 في مونديال 2026
حجز منتخب كوت ديفوار بطاقة العبور إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب كوراساو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.
ورفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف المنتخب الألماني، الذي تصدر الترتيب بفارق المواجهات المباشرة، رغم خسارته أمام الإكوادور في المباراة التي أقيمت بالتوقيت ذاته.
في المقابل، ودع منتخب كوراساو البطولة من الدور الأول، بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير، في أول مشاركة له في تاريخ نهائيات كأس العالم.
وافتتح نيكولاس بيبي التسجيل مبكراً في الدقيقة السابعة، مسجلاً أسرع هدف في تاريخ منتخب كوت ديفوار في نهائيات كأس العالم، متجاوزاً الرقم السابق الذي كان بحوزة فرانك كيسي، والذي سجله في شباك ألمانيا خلال الجولة الماضية.
وعاد بيبي في الدقيقة 64 ليضيف الهدف الثاني، رافعاً رصيده إلى هدفين في اللقاء، ومعادلاً بذلك الرقم القياسي لهدافي كوت ديفوار في تاريخ كأس العالم إلى جانب ديدييه دروغبا وأرونا ديندان وويلفريد بوني وجيرفينيو.
ورفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف المنتخب الألماني، الذي تصدر الترتيب بفارق المواجهات المباشرة، رغم خسارته أمام الإكوادور في المباراة التي أقيمت بالتوقيت ذاته.
في المقابل، ودع منتخب كوراساو البطولة من الدور الأول، بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير، في أول مشاركة له في تاريخ نهائيات كأس العالم.
وافتتح نيكولاس بيبي التسجيل مبكراً في الدقيقة السابعة، مسجلاً أسرع هدف في تاريخ منتخب كوت ديفوار في نهائيات كأس العالم، متجاوزاً الرقم السابق الذي كان بحوزة فرانك كيسي، والذي سجله في شباك ألمانيا خلال الجولة الماضية.
وعاد بيبي في الدقيقة 64 ليضيف الهدف الثاني، رافعاً رصيده إلى هدفين في اللقاء، ومعادلاً بذلك الرقم القياسي لهدافي كوت ديفوار في تاريخ كأس العالم إلى جانب ديدييه دروغبا وأرونا ديندان وويلفريد بوني وجيرفينيو.
🇨🇮 نيكولاس بيبي يفتتح التسجيل لمنتخب كوت ديفوار— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 25, 2026
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DWnvoh4EGW
📱 https://t.co/alkogGtHdW#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/fLOct2oC1n
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331841