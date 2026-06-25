كوت ديفوار تهزم كوراساو وتتأهل إلى دور الـ32 في مونديال 2026

حجز منتخببطاقة العبور إلى دور الـ32 من، بعد فوزه على منتخببهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.ورفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى، ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف المنتخب الألماني، الذي تصدر الترتيب بفارق المواجهات المباشرة، رغم خسارته أمام الإكوادور في المباراة التي أقيمت بالتوقيت ذاته.في المقابل، ودع منتخبالبطولة من الدور الأول، بعدما تجمد رصيده عندفي المركز الرابع والأخير، في أول مشاركة له في تاريخ نهائيات كأس العالم.وافتتحالتسجيل مبكراً في الدقيقة السابعة، مسجلاً أسرع هدف في تاريخ منتخب كوت ديفوار في نهائيات كأس العالم، متجاوزاً الرقم السابق الذي كان بحوزة، والذي سجله في شباك ألمانيا خلال الجولة الماضية.وعاد بيبي في الدقيقة 64 ليضيف الهدف الثاني، رافعاً رصيده إلى هدفين في اللقاء، ومعادلاً بذلك الرقم القياسي لهدافي كوت ديفوار في تاريخ كأس العالم إلى جانب