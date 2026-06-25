الإكوادور تقلب الطاولة على ألمانيا وتتأهل إلى الدور الثاني كأفضل ثالث

قلب المنتخب الإكوادوري تأخره بهدف مبكر إلى فوز ثمين على نظيره الألماني بنتيجة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في، ليحجز بطاقة العبور إلى الدور الثاني ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث.وافتتحالتسجيل لألمانيا مبكراً في الدقيقة الثانية، قبل أن يدركالتعادل للإكوادور في الدقيقة التاسعة، فيما منحالفوز لمنتخب بلاده بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 78.ورغم الخسارة، أنهى المنتخب الألماني الدور الأول في صدارة المجموعة الخامسة برصيد، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخبالذي فاز في التوقيت ذاته علىبهدفين دون رد.أما المنتخب الإكوادوري، فرفع رصيده إلىفي المركز الثالث، ليضمن التأهل إلى الدور الثاني ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.