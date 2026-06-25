الإكوادور تقلب الطاولة على ألمانيا وتتأهل إلى الدور الثاني كأفضل ثالث
قلب المنتخب الإكوادوري تأخره بهدف مبكر إلى فوز ثمين على نظيره الألماني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم 2026، ليحجز بطاقة العبور إلى الدور الثاني ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث.
وافتتح ليروي ساني التسجيل لألمانيا مبكراً في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك نيلسون أنغولو التعادل للإكوادور في الدقيقة التاسعة، فيما منح غونزالو بلاتا الفوز لمنتخب بلاده بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 78.
ورغم الخسارة، أنهى المنتخب الألماني الدور الأول في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب كوت ديفوار الذي فاز في التوقيت ذاته على كوراساو بهدفين دون رد.
أما المنتخب الإكوادوري، فرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، ليضمن التأهل إلى الدور الثاني ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.
وافتتح ليروي ساني التسجيل لألمانيا مبكراً في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك نيلسون أنغولو التعادل للإكوادور في الدقيقة التاسعة، فيما منح غونزالو بلاتا الفوز لمنتخب بلاده بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 78.
ورغم الخسارة، أنهى المنتخب الألماني الدور الأول في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب كوت ديفوار الذي فاز في التوقيت ذاته على كوراساو بهدفين دون رد.
أما المنتخب الإكوادوري، فرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، ليضمن التأهل إلى الدور الثاني ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.
غونزالو بلاتا يبصم على الهدف الثاني لمنتخب الإكوادور ويشعل المواجهة !— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 25, 2026
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