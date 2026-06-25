المنتخب التونسي لكرة السلة ينهزم وديا أمام نظيره القطري 50 - 61

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انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة اليوم الخميس أمام مضيفه المنتخب القطري بنتيجة 50 - 61 في لقائه الودي الثاني الذي أقيم بالدوحة.

وكان المنتخب التونسي قد فاز قبل يومين على نظيره القطري في المباراة الودية الأولى التي أقيمت بينهما 69-64.

ويجري المنتخب التونسي منذ يوم الأحد الماضي تربصا تحضيريا بالعاصمة القطرية يستمر لمدة اسبوع استعدادا للنافذة الثالثة من تصفيات كاس العالم 2027 المقررة بانغولا من 2 الى 5 جويلية القادم.