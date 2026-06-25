المنتخب التونسي لكرة السلة ينهزم وديا أمام نظيره القطري 50 - 61
انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة اليوم الخميس أمام مضيفه المنتخب القطري بنتيجة 50 - 61 في لقائه الودي الثاني الذي أقيم بالدوحة.
وكان المنتخب التونسي قد فاز قبل يومين على نظيره القطري في المباراة الودية الأولى التي أقيمت بينهما 69-64.
ويجري المنتخب التونسي منذ يوم الأحد الماضي تربصا تحضيريا بالعاصمة القطرية يستمر لمدة اسبوع استعدادا للنافذة الثالثة من تصفيات كاس العالم 2027 المقررة بانغولا من 2 الى 5 جويلية القادم.
وكان المنتخب التونسي قد فاز قبل يومين على نظيره القطري في المباراة الودية الأولى التي أقيمت بينهما 69-64.
ويجري المنتخب التونسي منذ يوم الأحد الماضي تربصا تحضيريا بالعاصمة القطرية يستمر لمدة اسبوع استعدادا للنافذة الثالثة من تصفيات كاس العالم 2027 المقررة بانغولا من 2 الى 5 جويلية القادم.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331839