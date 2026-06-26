تونس تؤكد خلال مناقشة خارطة الطريق "اليونسكو 80" أهمية إصلاح المنظمة وتعزيز أدوارها في التعليم والثقافة

شددت المندوبية الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، على أهمية تعزيز دور المنظمة في تحديث السياسات التعليمية والاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار مشاركتها في أعمال فريق العمل مفتوح العضوية المكلف بمناقشة خارطة الطريق "اليونسكو "80، المنعقدة بباريس من 19 جوان إلى 3 جويلية 2026.وأكدت المندوبية الدائمة لتونس ، وفق بلاغ صادر عنها مساء اليوم الخميس، أهمية اعتماد مقاربة تشاركية بين الدول الأعضاء لإصلاح منظمة اليونسكو بما يساهم في تحسين مردوديتها وتعزيز قدرتها على التأقلم مع الرهانات والتحديات المطروحة.ودعت في هذا السياق، إلى مزيد دعم دور المنظمة في تطوير السياسات التعليمية مع إيلاء اهتمام خاص للعلوم والتكنولوجيا والتعلم مدى الحياة والتعليم والتدريب التقني والمهني، إلى جانب توظيف التحولات الرقمية والتطورات المتسارعة للذكاء الاصطناعي لتنويع برامج ومبادرات اليونسكو في مجالات التربية والعلم والثقافة.كما أبرزت المندوبية المكانة المحورية للقطاع الثقافي في عمل المنظمة ودوره في بناء مجتمعات أكثر سلاما وشمولا وقدرة على مواجهة التحديات داعية إلى التوسع في اعتماد التقنيات الرقمية لحفظ التراث وتيسير النفاذ إليه.وأكدت كذلك ضرورة تعزيز قدرات اليونسكو في حماية الثقافات المهددة، ودعم الدول العربية والإفريقية في تسجيل مواقعها وتراثها المادي وغير المادي ضمن مختلف قوائم المنظمة.وشددت من جهة أخرى، على أهمية تنويع الحلول المستحدثة والمستدامة في المجالات التي تندرج ضمن ولاية اليونسكو، وتعزيز دور المنظمة في الاستجابة للأزمات عبر استحداث آليات أكثر مرونة وفاعلية لتلبية الحاجيات الأساسية العاجلة في مناطق التوتر والنزاع، خاصة في قطاعات التعليم والعلم والثقافة.