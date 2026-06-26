وزير التربية يؤكد ضرورة توفير الكتاب المدرسي بالمكتبات بداية من 15 أوت 2026

أكد وزير التربية نور الدين النوري، يوم الخميس، ضرورة الالتزام الصارم بالآجال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرًا بالمكتبات بداية من 15 أوت 2026، تيسيرا على التلميذ ووليه.وجاء تاكيد الوزير خلال إشرافه على أعمال مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجي، في إطار زيارة عمل وتفقد خصّ بها المؤسسة، شملت متابعة ملفاتها الاستراتيجية والوقوف على نسق إعداد الكتاب المدرسي، وفق ما ورد في بلاغ للوزارة.وثمّن وزير التربية، خلال اجتماع مجلس إدارة المركز، الجهود المبذولة من إدارة المؤسسة وإطارها العامل، داعيًا إلى مزيد تعزيز الحوكمة الرشيدة وترشيد التصرف في الموارد المتاحة.وخلال الزيارة الميدانية، تم الوقوف على نسق تقدّم إعداد الكتاب المدرسي وطباعته، وأوصى الوزير بتعزيز حوكمة التصرف داخل المؤسسة وضمان الشفافية في إدارة مواردها وتوخي أقصى درجات التدقيق في مختلف مراحل إعداد الكتاب المدرسي وطباعته.كما دعا إلى احترام الآجال المحددة دون أي تأخير قد يؤثر على توفر الكتاب المدرسي في موعده مع مزيد التنسيق بين هياكل المركز لإنجاح الموسم الدراسي القادم.وأكد النوري أن الوزارة حريصة على المتابعة الميدانية الدقيقة لكل الملفات ذات الصلة بنجاح الموسم الدراسي القادم، وأن مصالحها المركزية والجهوية ستواصل المتابعة عن كثب لمختلف مراحل إنجاز هذا الملف، ضمانا لعودة مدرسية في أفضل الظروف وخدمةً لمصلحة الأسرة التربوية.ويضم مجلس إدارة المركز في تركيبته ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات الثقافة والمالية والتربية والتجارة والتعليم العالي والصناعة والطاقة والفلاحة.وبحسب أحدث منشورات المركز، يقدّر عدد الكتب الخاصة بالسنة الدراسية 2027/2026 والموضوعة للبيع للكتبيين بـ130 عنوانًا موجّهة إلى التعليمين الأساسي والثانوي، دون احتساب الأدلة الموجهة للمدرسين.