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بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني: وزير الدفاع يشرف على موكب رفع العلم بساحة القصبة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Juin 2026 - 23:06 قراءة: 0 د, 16 ث
      
أنتظم صباح اليوم الخميس بساحة القصبة، موكب عسكري رسمي لرفع العلم الوطني رمز سيادة البلاد واستقلالها، باشراف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني.

وقد حضر الموكب أعضاء المجلس الأعلى للجيوش ووالي تونس، الى جانب ثلّة من سامي إطارات الوزارة من عسكريين ومدنين وممثّلين عن السلطات الجهوية.

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