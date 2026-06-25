توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمدرسة الوطنية للإدارة

احتضن مقر المدرسة الوطنية للإدارة، يوم أمس الاربعاء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في مجال التكوين وتنمية القدرات، وذلك في إطار تطوير كفاءات إطارات وأعوان الوكالة وتعزيز انفتاح المدرسة على محيطها المؤسساتي.وتهدف الاتفاقية إلى دعم تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التكوين وتطوير الكفاءات وتثمين التجربة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للإدارة، وفق الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، حاتم دحمان، ومديرة المدرسة الوطنية للإدارة، خولة العبيدي، أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون بين الطرفين بما يساهم في تحسين جودة الأداء وتطوير مهارات وقدرات أعوان وإطارات الوكالة.