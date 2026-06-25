الاحتياطي من العملة الأجنبية يغطي 102 أيّام توريد إلى تاريخ 24 جوان 2026

قدّربـ، إلى تاريخ، ما يمثل، مقابل)، قبل ذلك بسنة، وفق ما أظهرته، لـ، نشرها،ويفسر زيادةبارتفاع، بنسبة، لتقدّر بـ، و، بنسبة، لتصل إلى مستوى، وذلك إلى تاريخ، مقارنة بالفترة ذاتها من سنةوفي ما يتعلّق بـ، فقد بلغ مستوى، خلال الفترة نفسها.وواصل حجم، نسقه التصاعدي، ليتجاوز، منذ بداية السنة إلى يوم، مقابل، خلال سنة، أي بارتفاع بنسبة