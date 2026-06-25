الاحتياطي من العملة الأجنبية يغطي 102 أيّام توريد إلى تاريخ 24 جوان 2026
قدّر احتياطي تونس من العملة الأجنبية بـ25،2 مليار دينار، إلى تاريخ 24 جوان 2026، ما يمثل 102 أيّام توريد، مقابل 23،3 مليار دينار (101 أيّام توريد)، قبل ذلك بسنة، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، لـالبنك المركزي التونسي، نشرها، الخميس.
ويفسر زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة بارتفاع عائدات العمل، بنسبة 4،8 بالمائة، لتقدّر بـ4،2 مليار دينار، والعائدات السياحيّة، بنسبة 4،5 بالمائة، لتصل إلى مستوى 3،1 مليار دينار، وذلك إلى تاريخ 20 جوان 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
وفي ما يتعلّق بـالدين الخارجي، فقد بلغ مستوى 3،6 مليار دينار، خلال الفترة نفسها.
وواصل حجم الأوراق المالية والقطع النقدية المتداولة، نسقه التصاعدي، ليتجاوز 29،3 مليار دينار، منذ بداية السنة إلى يوم 24 جوان 2026، مقابل 24،7 مليار دينار، خلال سنة 2025، أي بارتفاع بنسبة 18،5 بالمائة.
ويفسر زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة بارتفاع عائدات العمل، بنسبة 4،8 بالمائة، لتقدّر بـ4،2 مليار دينار، والعائدات السياحيّة، بنسبة 4،5 بالمائة، لتصل إلى مستوى 3،1 مليار دينار، وذلك إلى تاريخ 20 جوان 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
وفي ما يتعلّق بـالدين الخارجي، فقد بلغ مستوى 3،6 مليار دينار، خلال الفترة نفسها.
وواصل حجم الأوراق المالية والقطع النقدية المتداولة، نسقه التصاعدي، ليتجاوز 29،3 مليار دينار، منذ بداية السنة إلى يوم 24 جوان 2026، مقابل 24،7 مليار دينار، خلال سنة 2025، أي بارتفاع بنسبة 18،5 بالمائة.
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