JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:16 Tunis

الاحتياطي من العملة الأجنبية يغطي 102 أيّام توريد إلى تاريخ 24 جوان 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/euro20172.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Juin 2026 - 13:02 قراءة: 0 د, 38 ث
      
قدّر احتياطي تونس من العملة الأجنبية بـ25،2 مليار دينار، إلى تاريخ 24 جوان 2026، ما يمثل 102 أيّام توريد، مقابل 23،3 مليار دينار (101 أيّام توريد)، قبل ذلك بسنة، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، لـالبنك المركزي التونسي، نشرها، الخميس.

ويفسر زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة بارتفاع عائدات العمل، بنسبة 4،8 بالمائة، لتقدّر بـ4،2 مليار دينار، والعائدات السياحيّة، بنسبة 4،5 بالمائة، لتصل إلى مستوى 3،1 مليار دينار، وذلك إلى تاريخ 20 جوان 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.


وفي ما يتعلّق بـالدين الخارجي، فقد بلغ مستوى 3،6 مليار دينار، خلال الفترة نفسها.


وواصل حجم الأوراق المالية والقطع النقدية المتداولة، نسقه التصاعدي، ليتجاوز 29،3 مليار دينار، منذ بداية السنة إلى يوم 24 جوان 2026، مقابل 24،7 مليار دينار، خلال سنة 2025، أي بارتفاع بنسبة 18،5 بالمائة.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331796

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  21:00 Ecu - Ger | | beIN Sports
 WC 2026  21:00 Cur - Ivo | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Tun - Ned | | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Jap - Swe | beIN Sports
 WC 2026  03:00 Par - Aus | beIN Sports
 WC 2026  03:00 Tur - Usa | beIN Sports

كل الأخبار...

14:16 - بطولة العالم للمواي تاي: تونس تختتم مشاركتها بحصيلة 8 ميداليات منها واحدة ذهبية
14:08 - انطلاق أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار
14:05 - الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ينظم تظاهرات تحسيسية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات من 26 جوان الى 6 جويلية 2026
13:57 - نيمار يذرف الدموع في غرفة الملابس بعد عودته للعب مع البرازيل
13:44 - الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فرص عمل لأخصائيات بصريات بسلطنة عمان
13:40 - رياض دغفوس: تونس لم تسجيل أي إصابة بفيروس "إيبولا" وحالة يقظة صحية بالمطارات والموانئ ومناطق العبور الحدودية
13:35 - مونديال 2026 - المنتخب التونسي يختتم مشاركته بملاقاة نظيره الهولندي من أجل حفظ ماء الوجه وتحسين صورته
13:31 - هيرفي رونار: يجب علينا التركيز على مباراة هولندا والبحث عن تحقيق شيء ايجابي
13:28 - مدرب المنتخب القطري يبدي فخره باللاعبين رغم الخسارة أمام البوسنة والخروج من المونديال
13:13 - اتفاق تونسي صيني حول نموذج شهادة المنشأ لتسهيل الصادرات نحو السوق الصينية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 25 جوان 2026 | 10 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:34
19:44
16:14
12:29
05:02
03:10
الرطــوبة:
% 21
Babnet
Babnet37°
36° Babnet
الــرياح:
4.96 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-26
35°-25
33°-25
35°-24
35°-26
  • Avoirs en devises 25194,3
  • (24/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,36961 DT
  • (24/06)
  • 1 $ = 2,95829 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/06)     1218,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/06)   29332 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>