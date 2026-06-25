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رئيس الجمهورية يدشّن متحف الذاكرة الوطنية بالسيجومي

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Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Juin 2026 - 00:28 قراءة: 0 د, 14 ث
      
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر يوم أمس الأربعاء 24 جوان بمناسبة الذّكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني التونسي، على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسيجومي بعد ترميمه وإعادة تهيئته وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية
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