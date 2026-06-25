رئيس الجمهورية يدشّن متحف الذاكرة الوطنية بالسيجومي

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر يوم أمس الأربعاء 24 جوان بمناسبة الذّكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني التونسي، على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسيجومي بعد ترميمه وإعادة تهيئته وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية