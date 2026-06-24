التحول الطاقي: يمكن للشبكة التونسية استيعاب 35 بالمائة من الطاقة المتأتية من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030

تطوير أدوات لدعم القرار



سيناريوهات متعددة للانتقال الطاقي



تقييم المشاريع الكبرى



تونس نموذج إفريقي في التخطيط الطاقي



أكد الأستاذ المحاضر في هندسة الطاقة بجامعة قرطاج وعضو مخبر دراسة النظم الحرارية والطاقية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير،، أن الشبكة الكهربائية التونسية قادرة على استيعاب نحو، دون الحاجة إلى تعزيزات كبرى على مستوى البنية التحتية، مشيراً إلى أن الشبكة ستحتاج إلى استثمارات إضافية ابتداء من سنة 2035.وأوضح قلوز، خلال ورشة رفيعة المستوى حول، أن هذه التقديرات تستند إلى نتائج مشروع النمذجة الطاقية الممول من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامجوجمعت الورشة باحثين ومهندسين وخبراء في مجال الطاقة من تونس وعدد من الدول الأخرى بهدف تبادل الخبرات حول دور أدوات النمذجة في إعداد السياسات الطاقية المستدامة ودعم مسار الانتقال الطاقي.وبيّن المتحدث أن المشروع يهدف إلى تطوير وتكييف نماذج مفتوحة المصدر تسمح بتحليل المسارات طويلة المدى للنظام الطاقي التونسي ومساندة صناع القرار في رسم السياسات المستقبلية.وأضاف أن هذه النماذج تتيح محاكاة عدة سيناريوهات تمتد إلى آفاق 2030 و2050، تشمل تطور الطلب على الطاقة، وإدماج الطاقات المتجددة، واحتياجات البنية التحتية الكهربائية، والاستثمارات الضرورية لإنجاح الانتقال الطاقي.ويعمل الباحثون ضمن المشروع على دراسة عدة فرضيات، تتراوح بين التطور الطبيعي للمنظومة الطاقية الحالية، والتوسع الكبير في استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاً عن سيناريوهات الحياد الكربوني وتعزيز الربط الكهربائي الإقليمي.ويعتبر الخبراء المشاركون أن تونس تمثل نموذجاً مناسباً للدراسة نظراً لما تمتلكه من إمكانات هامة في مجال الطاقات المتجددة، مقابل اعتمادها الكبير على واردات الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي.وتستخدم هذه النماذج أيضاً لتقييم أثر المشاريع الاستراتيجية الكبرى، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، الذي من المنتظر أن يعزز تبادل الكهرباء بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.كما تساهم أدوات النمذجة في استشراف تطور الطلب على الطاقة، وتحسين توجيه الاستثمارات، وتقليص كلفة المنظومة الطاقية، ودراسة سيناريوهات إزالة الكربون.وبحسب منظمي الورشة، تعد تونس من بين الدول الإفريقية القليلة التي تمتلك نماذج طاقية مفصلة ومفتوحة المصدر، كما اختارها الاتحاد الأوروبي ضمن الدول النموذجية لاختبار أدوات التخطيط الطاقي المستقبلية الموجهة للقارة الإفريقية.ولا يقتصر المشروع على تونس فحسب، بل يهدف إلى إرساء شبكة دائمة للخبرات تضم جامعات ومراكز بحوث وفاعلين في قطاع الطاقة بأكثر منوأكد القائمون على المشروع أن النمذجة الطاقية أصبحت أداة استراتيجية أساسية لاستشراف الاحتياجات المستقبلية، وتأمين الاستثمارات، ومواكبة السياسات العمومية في ظل التسارع المتواصل لمسار الانتقال الطاقي.