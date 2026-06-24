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عائدات صادرات زيت الزيتون تزيد بنسبة 44،9 بالمائة إلى موفى ماي 2026

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Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Juin 2026 - 20:39 قراءة: 1 د, 42 ث
      
زادت عائدات صادرات زيت الزيتون إلى موفى ماي 2026، بنسبة 44،9 بالمائة وقدّرت ب 4058،5 مليون دينار، مقابل 2801،2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من الموسم 2024 /2025، وفق ما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، الإربعاء.

وتفسر هذه الزيادة بارتفاع الكميّات المصدرة، بنسبة 57،9 بالمائة، مقارنة بالموسم المنقضي لتتحوّل هذه الكميّات من 207،3 ألف طن إلى 327،4 ألف طن، حاليا.


ويمثل زيت الزيتون المعلب 12،9 بالمائة من الكميّات المصدرة، في ما تمّ تصدير باقي الكميّة (87،1 بالمائة) في شكل سائب. ويلاحظ شبه استقرار في كميّات الزيت المعلبة المصدرة مقارنة بموسم 2024 /2025، إذ كانت في حدود 13 بالمائة. في ما شكّل زيت الزيتون البكر الممتاز وحده، 83،3 بالمائة من مجمل الكميّات المصدرة.


والجدير بالذكر أنّ 17،2 بالمائة، فقط من عائدات التصدير متأتية من زيت الزيتون المعلّب.

وأظهر المرصد الوطني للفلاحة، من جهة أخرى، تراجع معدل سعر زيت الزيتون عند التصدير، بنسبة 2 بالمائة، خلال شهر ماي 2026، مقارنة بالشهر ذاته من 2025، وانتقل من 13،23 دينار /كلغ الى 12،96 دينار /كلغ. وبحب الاصناف تراوحت الاسعار بين 8،69 دينار /كلغ و16،91 دينار/كلغ

وفيما يتعلّق بحرفاء تونس، فيعد الاتحاد الأوروبي المشتري الأكبر، باستحواذه على 57،8 بالمائة، من مبيعات تونس من زيت الزيتون، تليه أمريكا الشمالية، بنسبة 22،8 بالمائة، وآسيا، بنسبة 11،5 بالمائة، وافريقيا، بنسبة 4،2 بالمائة.

وتأتي إسبانيا على رأس قائمة البلدان المشترين لزيت الزيتون التونسي، بنسبة 33،6 بالمائة، من الكميّات المصدرة خلال السبعة أشهر الأولى من موسم 2026/2025 ، متبوعة بإيطاليا، بنسبة 19،5 بالمائة، والولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 18،3 بالمائة.

في ما يهم صادرات زيت الزيتون البيولوجي فقد بلغ حجمها 44،5 ألف طن، بقيمة قاربت 583،4 مليون دينار، خلال السبعة أشهر الأولى من موسم 2026/2025. ولم تتجاوز حصة زيت الزيتون البيولوجي المعلب نسبة 5،5 بالمائة من إجمالي الزيت البيولوجي المعلب.

وبلغ متوسط سعر زيت الزيتون البيولوجي 13،10 دينار /كلغ، وتراوحت الأسعار بين 12،91 دينار/كلغ بالنسبة إلى الزيت السائب، و16،44 دينار/كلغ بالنسبة للزيت المعلب.

وتعتبر إيطاليا أوّل بلد مستورد لزيت الزيتون البيولوجي التونسي، بنسبة 38 بالمائة، من الكميّات المصدرة خلال السبعة أشهر الأولى لموسم 2026/2025 ، متبوعة باسبانيا، بنسبة 26 بالمائة، والولايات المتحدة الأمريكة، بنسبة 24 بالمائة، وفرنسا، بنسبة 8 بالمائة.
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