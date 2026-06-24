البطولة العربية لألعاب القوى للشبان: تونس ترفع رصيدها إلى 33 ميدالية بينها 13 ذهبية

رفعت النخبة التونسية مشاركتها المتميزة في البطولة العربية لألعاب القوى الأولى تحت 16 سنة والثالثة دون 23 سنة، المقامة بمدينة الإسماعيلية المصرية، إلى، منهاوجاءت الميداليات الذهبية الجديدة بفضل كل منفي مسابقة، وفي، وفي، وفيكما أحرزتالميدالية الفضية في، فيما نالتالميدالية البرونزية فيوكانت العناصر الوطنية قد أضافت، خلال منافسات اليوم السابق،بواسطةفيفيلفئة تحت 16 سنة، إلى جانبعبرفيوفريق، وبواسطةفيلفئة تحت 23 سنة وفيلفئة تحت 16 سنة.وتوزعت بقية الميداليات الذهبية علىفي، وفي، وفي، وفي، إلى جانبفي، وفي، وفيأما الميداليات الفضية الأخرى فكانت من نصيبفي، وفي، إضافة إلى، و، و، و، و، و، و، ووفي رصيد الميداليات البرونزية، تألّق كل منفي، وفيلفئة تحت 23 سنة، وفي، وفيكما نجح العداءفي تحقيقفيلفئة دون 23 سنة.ويشارك المنتخب التونسي في هذه البطولة بوفد يضم، موزعين بين