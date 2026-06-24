JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:06 Tunis

البطولة العربية لألعاب القوى للشبان: تونس ترفع رصيدها إلى 33 ميدالية بينها 13 ذهبية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a3c2f77282b29.44045793_loenfjghimqkp.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Juin 2026 - 20:25 قراءة: 1 د, 37 ث
      
رفعت النخبة التونسية مشاركتها المتميزة في البطولة العربية لألعاب القوى الأولى تحت 16 سنة والثالثة دون 23 سنة، المقامة بمدينة الإسماعيلية المصرية، إلى 33 ميدالية متنوعة، منها 13 ذهبية و13 فضية و7 برونزيات.

وجاءت الميداليات الذهبية الجديدة بفضل كل من غفران الحمايدي في مسابقة رمي القرص، وفريال شنيبة في الوثب الثلاثي، وأريج الحمراني في سباق 300 متر حواجز، ويوسف حسن في سباق 300 متر حواجز.


كما أحرزت سلمى باجية الميدالية الفضية في سباق 800 متر، فيما نالت ياسمين الغويبي الميدالية البرونزية في سباق 400 متر حواجز.


وكانت العناصر الوطنية قد أضافت، خلال منافسات اليوم السابق، ذهبيتين بواسطة رسلان بن سعد في دفع الجلة وإيريس عطاوي في رمي الرمح لفئة تحت 16 سنة، إلى جانب فضيتين عبر لؤي شوشان في سباق 300 متر وفريق التتابع 4×75 متر للفتيات، وبرونزيتين بواسطة غفران الحمايدي في دفع الجلة لفئة تحت 23 سنة وإيريس عطاوي في رمي الصحن لفئة تحت 16 سنة.

وتوزعت بقية الميداليات الذهبية على إيمان الساعي في سباق 10 آلاف متر مشياً، وعبير زعفوري في القفز الطويل، ومحمد عمار في سباق 10 آلاف متر مشياً للرجال، وياسمين الغويبي في سباق 100 متر حواجز، إلى جانب آمنة شوشان في سباق 1000 متر، ويوسف حسن في سباق 100 متر حواجز، ولينا المكني في سباق 80 متراً حواجز.

أما الميداليات الفضية الأخرى فكانت من نصيب ريان الشارني في سباق 10 آلاف متر مشياً، ومحمد خليل الفتوحي في الوثب الطويل، إضافة إلى أريج الحمراني، ويحيى بوقرة، ومحمد ياسين العنيزي، ومريم الشابي، ومايا زينب مسلم، وملاك بن زايد، ومريم الورغي، ولينا المكني.

وفي رصيد الميداليات البرونزية، تألّق كل من سيف الزويدي في سباق 3000 متر موانع، وندى الطرابلسي في سباق 1500 متر لفئة تحت 23 سنة، وآدم السليمي في سباق 3000 متر مشياً، ومايا زينب مسلم في القفز العالي.

كما نجح العداء محمد علي الزينوبي في تحقيق الحد الأدنى المؤهل إلى بطولة العالم للأواسط في سباق 3000 متر موانع لفئة دون 23 سنة.

ويشارك المنتخب التونسي في هذه البطولة بوفد يضم 27 رياضياً ورياضية، موزعين بين 12 فتى و15 فتاة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331758

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Bos - Qat | beIN Sports
 WC 2026  20:00 Swi - Can | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Mor - Hai | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Sco - Bra | | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Tch - Mex | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Rsa - Kor | beIN Sports

كل الأخبار...

20:58 - ارتفاع عالمي في كلفة الشحن البحري يفرض تحديات جديدة على الاقتصاد التونسي... والمؤسسات تدعو إلى حلول لوجستية استباقية
20:52 - افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس وسط إقبال كثيف من الشباب الباحثين عن فرص التكوين والإدماج المهني
20:46 - التحول الطاقي: يمكن للشبكة التونسية استيعاب 35 بالمائة من الطاقة المتأتية من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030
20:39 - عائدات صادرات زيت الزيتون تزيد بنسبة 44،9 بالمائة إلى موفى ماي 2026
20:37 - إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء رسميّا وتعميمها ب 16بلدية
20:25 - البطولة العربية لألعاب القوى للشبان: تونس ترفع رصيدها إلى 33 ميدالية بينها 13 ذهبية
20:17 - أنطونيو تاياني: تونس شريك استراتيجي ووجهة واعدة للمؤسسات الإيطالية
20:03 - توزر: تقدم أشغال إنجاز جسر على وادي الفريد بتمغزة بنسبة 99 بالمائة
19:24 - باجة: تهاطل الامطار لن يؤثر سلبا على محصول حصاد القمح (مندوبية الفلاحة)
19:22 - الكرة الطائرة: المنتخب التونسي يشارك في تصفيات المنطقة الأولى بمدينة مكناس المغربية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 24 جوان 2026 | 9 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:34
19:44
16:13
12:29
05:01
03:09
الرطــوبة:
% 28
Babnet
Babnet37°
31° Babnet
الــرياح:
4.49 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-26
37°-26
35°-25
33°-25
33°-25
  • Avoirs en devises 25194,3
  • (24/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,36961 DT
  • (24/06)
  • 1 $ = 2,95829 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/06)     568,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/06)   29287 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>