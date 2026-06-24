البطولة العربية لألعاب القوى للشبان: تونس ترفع رصيدها إلى 33 ميدالية بينها 13 ذهبية
رفعت النخبة التونسية مشاركتها المتميزة في البطولة العربية لألعاب القوى الأولى تحت 16 سنة والثالثة دون 23 سنة، المقامة بمدينة الإسماعيلية المصرية، إلى 33 ميدالية متنوعة، منها 13 ذهبية و13 فضية و7 برونزيات.
وجاءت الميداليات الذهبية الجديدة بفضل كل من غفران الحمايدي في مسابقة رمي القرص، وفريال شنيبة في الوثب الثلاثي، وأريج الحمراني في سباق 300 متر حواجز، ويوسف حسن في سباق 300 متر حواجز.
كما أحرزت سلمى باجية الميدالية الفضية في سباق 800 متر، فيما نالت ياسمين الغويبي الميدالية البرونزية في سباق 400 متر حواجز.
وكانت العناصر الوطنية قد أضافت، خلال منافسات اليوم السابق، ذهبيتين بواسطة رسلان بن سعد في دفع الجلة وإيريس عطاوي في رمي الرمح لفئة تحت 16 سنة، إلى جانب فضيتين عبر لؤي شوشان في سباق 300 متر وفريق التتابع 4×75 متر للفتيات، وبرونزيتين بواسطة غفران الحمايدي في دفع الجلة لفئة تحت 23 سنة وإيريس عطاوي في رمي الصحن لفئة تحت 16 سنة.
وتوزعت بقية الميداليات الذهبية على إيمان الساعي في سباق 10 آلاف متر مشياً، وعبير زعفوري في القفز الطويل، ومحمد عمار في سباق 10 آلاف متر مشياً للرجال، وياسمين الغويبي في سباق 100 متر حواجز، إلى جانب آمنة شوشان في سباق 1000 متر، ويوسف حسن في سباق 100 متر حواجز، ولينا المكني في سباق 80 متراً حواجز.
أما الميداليات الفضية الأخرى فكانت من نصيب ريان الشارني في سباق 10 آلاف متر مشياً، ومحمد خليل الفتوحي في الوثب الطويل، إضافة إلى أريج الحمراني، ويحيى بوقرة، ومحمد ياسين العنيزي، ومريم الشابي، ومايا زينب مسلم، وملاك بن زايد، ومريم الورغي، ولينا المكني.
وفي رصيد الميداليات البرونزية، تألّق كل من سيف الزويدي في سباق 3000 متر موانع، وندى الطرابلسي في سباق 1500 متر لفئة تحت 23 سنة، وآدم السليمي في سباق 3000 متر مشياً، ومايا زينب مسلم في القفز العالي.
كما نجح العداء محمد علي الزينوبي في تحقيق الحد الأدنى المؤهل إلى بطولة العالم للأواسط في سباق 3000 متر موانع لفئة دون 23 سنة.
ويشارك المنتخب التونسي في هذه البطولة بوفد يضم 27 رياضياً ورياضية، موزعين بين 12 فتى و15 فتاة.
وجاءت الميداليات الذهبية الجديدة بفضل كل من غفران الحمايدي في مسابقة رمي القرص، وفريال شنيبة في الوثب الثلاثي، وأريج الحمراني في سباق 300 متر حواجز، ويوسف حسن في سباق 300 متر حواجز.
كما أحرزت سلمى باجية الميدالية الفضية في سباق 800 متر، فيما نالت ياسمين الغويبي الميدالية البرونزية في سباق 400 متر حواجز.
وكانت العناصر الوطنية قد أضافت، خلال منافسات اليوم السابق، ذهبيتين بواسطة رسلان بن سعد في دفع الجلة وإيريس عطاوي في رمي الرمح لفئة تحت 16 سنة، إلى جانب فضيتين عبر لؤي شوشان في سباق 300 متر وفريق التتابع 4×75 متر للفتيات، وبرونزيتين بواسطة غفران الحمايدي في دفع الجلة لفئة تحت 23 سنة وإيريس عطاوي في رمي الصحن لفئة تحت 16 سنة.
وتوزعت بقية الميداليات الذهبية على إيمان الساعي في سباق 10 آلاف متر مشياً، وعبير زعفوري في القفز الطويل، ومحمد عمار في سباق 10 آلاف متر مشياً للرجال، وياسمين الغويبي في سباق 100 متر حواجز، إلى جانب آمنة شوشان في سباق 1000 متر، ويوسف حسن في سباق 100 متر حواجز، ولينا المكني في سباق 80 متراً حواجز.
أما الميداليات الفضية الأخرى فكانت من نصيب ريان الشارني في سباق 10 آلاف متر مشياً، ومحمد خليل الفتوحي في الوثب الطويل، إضافة إلى أريج الحمراني، ويحيى بوقرة، ومحمد ياسين العنيزي، ومريم الشابي، ومايا زينب مسلم، وملاك بن زايد، ومريم الورغي، ولينا المكني.
وفي رصيد الميداليات البرونزية، تألّق كل من سيف الزويدي في سباق 3000 متر موانع، وندى الطرابلسي في سباق 1500 متر لفئة تحت 23 سنة، وآدم السليمي في سباق 3000 متر مشياً، ومايا زينب مسلم في القفز العالي.
كما نجح العداء محمد علي الزينوبي في تحقيق الحد الأدنى المؤهل إلى بطولة العالم للأواسط في سباق 3000 متر موانع لفئة دون 23 سنة.
ويشارك المنتخب التونسي في هذه البطولة بوفد يضم 27 رياضياً ورياضية، موزعين بين 12 فتى و15 فتاة.
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