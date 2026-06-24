باجة: تهاطل الامطار لن يؤثر سلبا على محصول حصاد القمح (مندوبية الفلاحة)

- تهاطلت، مساء اليوم الأربعاء، كميات هامة من الامطار بعدد من مناطق ولاية باجة، تزامنا مع موسم حصاد القمح المتواصل منذ 7 جوان الجاري.وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بباجة عبد المجيد أولاد صغير لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، انه لن يكون لهذه الامطار تاثير كبير على المحصول اعتبارا الى انها لم تكن متواصلة وكانت مدة تهاطلها قصيرة كما تزامنت مع ارتفاع هام في درجات الحرارة .وقال انه لا توجد كميات مجمعة من القمح في العراء وان أصحاب مراكز التجميع يتخذون الاحتياطات اللازمة لتامين المحصول وتغطيته وخزنه في ظروف ملائمة، مسجلا التاثير الإيجابي لهذه الامطار على أشجار الزيتون خاصّة.