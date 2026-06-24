باب الأقواس: أعوان الأمن يتنكرون كحرفاء للإطاحة بمروج مخدرات ومداهمة وكر لترويج "الزطلة"

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بباب سويقة من تفكيك شبكة تنشط في ترويج المواد المخدرة، وذلك إثر عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على مروج رئيسي مصنف خطيرا وعدد من الأشخاص الذين كانوا يترددون على مقر نشاطه.وجاءت العملية بعد توفر معلومات لدى فرقة الشرطة العدلية تفيد بقيام أحد الأشخاص بتحويل محل سكنه بمنطقة باب الأقواس إلى نقطة لترويج مخدر القنب الهندي "الزطلة".وتولى عدد من الأعوان التنكر في هيئة حرفاء ومراقبة المكان للتثبت من المعطيات المتوفرة، قبل أن يتم التنسيق مع النيابة العمومية واستصدار الأذون القانونية اللازمة لمداهمة المنزل.وأسفرت العملية عن إيقاف المشتبه به الرئيسي، إلى جانب عدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخل المنزل أثناء التزود بالمخدرات، كما تم حجز كمية من مخدر القنب الهندي كانت معدة للترويج، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في أنها متأتية من عائدات هذا النشاط.وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف المعنية وفتح بحث عدلي من أجل مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة، في انتظار استكمال الأبحاث وإحالة الملف على أنظار القضاء.وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات الأمنية الرامية إلى مكافحة ترويج المخدرات والحد من انتشارها وحماية الشباب من مخاطرها.