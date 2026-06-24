رئيسة الحكومة تلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي الإيطالي

اجتمعت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، مساء اليوم الأربعاء، بنائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي للجمهوريّة الإيطالية "أنطونيو تاياني" والوفد المرافق له، وذلك على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي الذي تحتضنه تونس يومي 24 و25 جوان الحالي.وجرى اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج محمد علي النفطي، وعدد من إطارات رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج.وتمّ خلال هذا اللقاء التباحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين تونس وإيطاليا ودعم الشراكة الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات.