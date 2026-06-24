الكرة الطائرة: المنتخب التونسي يشارك في تصفيات المنطقة الأولى بمدينة مكناس المغربية

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اعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة اليوم الاربعاء ان المنتخب التونسي للعبة سيشارك في منافسات الدورة المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للرجال للمنطقة الأولى، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 جوان إلى 3 جويلية 2026 بمدينة مكناس المغربية.

و تأتي هذه الدورة في ظل مشاركة ثلاثة منتخبات مغاربية قوية وهي تونس و الجزائر، و المغرب، وذلك بعد تأكيد انسحاب المنتخب الليبي.

وتكتسي هذه المواجهات أهمية بالغة، كونها المحطة الحاسمة والمباشرة للتأهل إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة، المقرر استضافتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية.