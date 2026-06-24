الكرة الطائرة: المنتخب التونسي يشارك في تصفيات المنطقة الأولى بمدينة مكناس المغربية
اعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة اليوم الاربعاء ان المنتخب التونسي للعبة سيشارك في منافسات الدورة المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للرجال للمنطقة الأولى، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 جوان إلى 3 جويلية 2026 بمدينة مكناس المغربية.
و تأتي هذه الدورة في ظل مشاركة ثلاثة منتخبات مغاربية قوية وهي تونس و الجزائر، و المغرب، وذلك بعد تأكيد انسحاب المنتخب الليبي.
وتكتسي هذه المواجهات أهمية بالغة، كونها المحطة الحاسمة والمباشرة للتأهل إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة، المقرر استضافتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
و تأتي هذه الدورة في ظل مشاركة ثلاثة منتخبات مغاربية قوية وهي تونس و الجزائر، و المغرب، وذلك بعد تأكيد انسحاب المنتخب الليبي.
وتكتسي هذه المواجهات أهمية بالغة، كونها المحطة الحاسمة والمباشرة للتأهل إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة، المقرر استضافتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
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