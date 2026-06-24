وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنظّم ندوة رقمية حول منصة الطاقات المتجددة يوم 30 جوان 2026

دعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حاملي مشاريع الطاقات المتجددة إلى المشاركة في ندوة عبر الإنترنت ستخصص لتقديم المنصة الوطنية لتسيير ملفات الطاقات المتجددة الخاصة بنظام التراخيص، وذلك يوم الثلاثاء 30 جوان 2026.وأوردت الوزارة في بلاغ، أن هذه المبادرة تهدف إلى التعريف بخصائص المنصة الرقمية وطرق إيداع الملفات ومتابعة الطلبات عن بعد في إطار دعم جهود الدولة الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز رقمنة الخدمات العمومية بما يساهم في دفع الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة.