أريانة: حجز نحو 15 ألف قارورة مياه معدنية لدى تاجر جملة بقلعة الأندلس



حجز فريق المراقبة الاقتصادية التابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بأريانة، اليوم الأربعاء،مختلفة الأحجام لدى تاجر مواد غذائية بالجملة بمعتمدية قلعة الأندلس، وذلك في إطار حملة رقابية مشتركة للتصدي للتجاوزات التجارية مع اقتراب الموسم الصيفي.وجرت العملية بالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأريانة ومصالح الأمن الوطني بقلعة الأندلس.وأوضح المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بأريانة، سامي البجاوي ، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،، أن عملية الحجز جاءت إثر رصد قيام التاجر بعمليات تجارية غير قانونية واعتماد وسائل ملتوية، تمثلت أساسا في تخزين كميات من المياه المعدنية بعنوان غير مطابق لوثائق الشراء.وأضاف أن المراقبة كشفت أيضا عن الاحتفاظ بكميات من العجين الغذائي والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية منتهية الصلوحية، وخزنها في ظروف غير قانونية.وفي هذا الإطار، تولت مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حجزمن المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية، إضافة إلى، حجزا فعليا في انتظار استكمال إجراءات الإتلاف.كما قامت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بتحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل القيام بعمليات تجارية باستعمال وسائل ملتوية، مع استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة باستصفاء المحجوز لفائدة الخزينة العامة.