أريانة: حجز نحو 15 ألف قارورة مياه معدنية لدى تاجر جملة بقلعة الأندلس
أريانة: حجز نحو 15 ألف قارورة مياه معدنية لدى تاجر جملة بقلعة الأندلسحجز فريق المراقبة الاقتصادية التابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بأريانة، اليوم الأربعاء، 14994 قارورة مياه معدنية مختلفة الأحجام لدى تاجر مواد غذائية بالجملة بمعتمدية قلعة الأندلس، وذلك في إطار حملة رقابية مشتركة للتصدي للتجاوزات التجارية مع اقتراب الموسم الصيفي.
وجرت العملية بالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأريانة ومصالح الأمن الوطني بقلعة الأندلس.
وأوضح المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بأريانة، سامي البجاوي ، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،، أن عملية الحجز جاءت إثر رصد قيام التاجر بعمليات تجارية غير قانونية واعتماد وسائل ملتوية، تمثلت أساسا في تخزين كميات من المياه المعدنية بعنوان غير مطابق لوثائق الشراء.
وأضاف أن المراقبة كشفت أيضا عن الاحتفاظ بكميات من العجين الغذائي والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية منتهية الصلوحية، وخزنها في ظروف غير قانونية.
وفي هذا الإطار، تولت مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حجز 1958 قارورة من المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية، إضافة إلى 504 كيلوغرامات من العجين الغذائي، حجزا فعليا في انتظار استكمال إجراءات الإتلاف.
كما قامت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بتحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل القيام بعمليات تجارية باستعمال وسائل ملتوية، مع استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة باستصفاء المحجوز لفائدة الخزينة العامة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331746