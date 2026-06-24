مونديال كرة اليد الشاطئية: تونس تنهزم أمام الدنمارك وتتأهل إلى الدور الرئيسي
انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية اليوم الأربعاء أمام نظيره الدنماركي بنتيجة 2-0، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة العالم المقامة حاليا في كرواتيا والمتواصلة إلى غاية 28 جوان الجاري.
وجاءت تفاصيل الشوطين 28-20 و27-16 لفائدة المنتخب الدنماركي.
وكان المنتخب التونسي قد حقق، أمس الثلاثاء، فوزه الأول في البطولة بعد تغلبه على منتخب بورتوريكو بشوطين دون رد (24-16 و18-16) ضمن الجولة الثانية، وذلك عقب خسارته في الجولة الافتتاحية أمام المجر بنتيجة 2-0 (25-22 و23-22).
ورغم الهزيمة أمام الدنمارك، ضمن أبناء المدرب محمد الطبوبي التأهل إلى الدور الرئيسي للبطولة بفضل انتصارهم على بورتوريكو.
نتائج المجموعة الثانيةالجولة الأولى
* المجر – تونس: 2-0 (25-22 و23-22)
* الدنمارك – بورتوريكو: 2-0 (27-20 و22-12)
الجولة الثانية
* تونس – بورتوريكو: 2-0 (24-16 و18-16)
* الدنمارك – المجر: 1-2 (26-27 و25-24 و6-9)
الجولة الثالثة
* المجر – بورتوريكو: 2-0 (32-24 و26-20)
* تونس – الدنمارك: 0-2 (20-28 و16-27)
الترتيب النهائي للمجموعة| المنتخب | لعب | فاز | انهزم | النقاط |
| --------- | --- | --- | ----- | ------ |
| المجر | 3 | 3 | 0 | 6 |
| الدنمارك | 3 | 2 | 1 | 4 |
| تونس | 3 | 1 | 2 | 2 |
| بورتوريكو | 3 | 0 | 3 | 0 |
وجاءت تفاصيل الشوطين 28-20 و27-16 لفائدة المنتخب الدنماركي.
وكان المنتخب التونسي قد حقق، أمس الثلاثاء، فوزه الأول في البطولة بعد تغلبه على منتخب بورتوريكو بشوطين دون رد (24-16 و18-16) ضمن الجولة الثانية، وذلك عقب خسارته في الجولة الافتتاحية أمام المجر بنتيجة 2-0 (25-22 و23-22).
ورغم الهزيمة أمام الدنمارك، ضمن أبناء المدرب محمد الطبوبي التأهل إلى الدور الرئيسي للبطولة بفضل انتصارهم على بورتوريكو.
نتائج المجموعة الثانيةالجولة الأولى
* المجر – تونس: 2-0 (25-22 و23-22)
* الدنمارك – بورتوريكو: 2-0 (27-20 و22-12)
الجولة الثانية
* تونس – بورتوريكو: 2-0 (24-16 و18-16)
* الدنمارك – المجر: 1-2 (26-27 و25-24 و6-9)
الجولة الثالثة
* المجر – بورتوريكو: 2-0 (32-24 و26-20)
* تونس – الدنمارك: 0-2 (20-28 و16-27)
الترتيب النهائي للمجموعة| المنتخب | لعب | فاز | انهزم | النقاط |
| --------- | --- | --- | ----- | ------ |
| المجر | 3 | 3 | 0 | 6 |
| الدنمارك | 3 | 2 | 1 | 4 |
| تونس | 3 | 1 | 2 | 2 |
| بورتوريكو | 3 | 0 | 3 | 0 |
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331745