مونديال كرة اليد الشاطئية: تونس تنهزم أمام الدنمارك وتتأهل إلى الدور الرئيسي

نتائج المجموعة الثانية



الترتيب النهائي للمجموعة



انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية اليوم الأربعاء أمام نظيره الدنماركي بنتيجة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة العالم المقامة حاليا في كرواتيا والمتواصلة إلى غاية 28 جوان الجاري.وجاءت تفاصيل الشوطينلفائدة المنتخب الدنماركي.وكان المنتخب التونسي قد حقق، أمس الثلاثاء، فوزه الأول في البطولة بعد تغلبه على منتخب بورتوريكو بشوطين دون رد () ضمن الجولة الثانية، وذلك عقب خسارته في الجولة الافتتاحية أمام المجر بنتيجة).ورغم الهزيمة أمام الدنمارك، ضمن أبناء المدربالتأهل إلى الدور الرئيسي للبطولة بفضل انتصارهم على بورتوريكو.* المجر – تونس: 2-0 (25-22 و23-22)* الدنمارك – بورتوريكو: 2-0 (27-20 و22-12)* تونس – بورتوريكو: 2-0 (24-16 و18-16)* الدنمارك – المجر: 1-2 (26-27 و25-24 و6-9)* المجر – بورتوريكو: 2-0 (32-24 و26-20)* تونس – الدنمارك: 0-2 (20-28 و16-27)| المنتخب | لعب | فاز | انهزم | النقاط || --------- | --- | --- | ----- | ------ || المجر | 3 | 3 | 0 | 6 || الدنمارك | 3 | 2 | 1 | 4 || تونس | 3 | 1 | 2 | 2 || بورتوريكو | 3 | 0 | 3 | 0 |