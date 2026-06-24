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توزر: تقدم أشغال إنجاز جسر على وادي الفريد بتمغزة بنسبة 99 بالمائة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Juin 2026 - 20:03 قراءة: 1 د, 5 ث
      

توزر، 24 جوان (وات/ مكتب توزر) - حقّقت أشغال إنجاز جسر على وادي الفريد بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر نسبة تقدّم بـ 99 بالمائة، ومن المنتظر أن يكون جاهزا في أواخر شهر جويلية المقبل، علما أنّه كان مصنّفا من بين المشاريع المعطّلة، حسب المدير الجهوي للتجهيز والإسكان ثابت نصيبي.
وأضاف المصدر نفسه، في تصريح لصحفيّة "وات"، أنّ الجهة تشهد تنفيذ مجموعة من المشاريع الأخرى المتعلقة بتهذيب الطرقات والمسالك على غرار مشروع تهذيب الطريق الوطنية عدد 16 على طول 7 كلم من عين الكرمة إلى مدخل قرية ميداس، ويشمل تغليف الطريق بالخرسانة الاسفلتية بكلفة  8,700 مليون دينار، وقد بلغ  حاليا مرحلة إعداد ملفات الإنجاز.

ويتواصل كذلك تهذيب 16,5 كلم من المسالك الريفية بمعتمديات دقاش وتوزر ونفطة بنسبة 50 بالمائة، إلى جانب الاعداد لانطلاق أشغال صيانة 15 كلم من المسلك الرابط بين حامة الجريد وواحة ابن الشباط، فضلا عن تقدّم كل من مسلك الغواطين أولاد الغريسي ومسلك شاكمو العودية، وانتهاء أشغال تعبيد 9 كلم من مسلك نفطة مراح الحوار، وذلك في انتظار انطلاق أشغال تهذيب المسلك الرابط بين قرية دغومس، والحديقة الوطنية بالمنطقة، ومسلك سندس بير الحوش، وفق نفس المصدر.
ولفت نصيبي إلى انتهاء الدراسة الفنية المتعلّقة بمعالجة النقاط الخطرة بالطريق الوطنية عدد 16 على شط الجريد، والتي تم الاذن بإنجازها خلال زيارة وزير التجهيز في شهر أكتوبر 2025، وقد تم إطلاق طلب عروض للمرة الثانية بعد طلب عروض أول غير مجد.
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