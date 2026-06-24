"تايمز" 2026: خمس جامعات تونسية ضمن أفضل الجامعات المستدامة عالمياً

حققتمراكز متقدمة ضمن، حيث تصدرتالجامعات التونسية، محافظة على نفس ترتيبها المسجل خلال سنة 2025.وجاءت جامعة تونس المنار ضمن الفئةعالمياً، لتكون أفضل جامعة تونسية في التصنيف، تلتهاالتي حلت في المرتبة الثانية وطنياً ضمن الفئةعالمياً.واحتلتالمرتبة الثالثة بين الجامعات التونسية، بعد أن صُنفت ضمن الفئةعالمياً، فيما جاءت كل منضمن الفئةواعتمد التصنيف على تقييموفق 17 مؤشراً رئيسياً، من بينها جودة التعليم، والمساواة بين الجنسين، وتوفير الخدمات الأساسية، وإدارة الموارد المائية، والبنية التحتية، والصحة الجيدة، والمدن المستدامة، والعدالة والمؤسسات القوية، إلى جانب مؤشرات أخرى مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.وعلى الصعيد العالمي، تصدرتالترتيب، تلتها، فيما ضمت قائمة أفضل عشر جامعات مؤسسات تعليم عالٍ من أستراليا وماليزيا وكندا.ويستند التصنيف إلى أربعة محاور أساسية تشمل: