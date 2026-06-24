"تايمز" 2026: خمس جامعات تونسية ضمن أفضل الجامعات المستدامة عالمياً
حققت خمس جامعات تونسية مراكز متقدمة ضمن تصنيف "تايمز" العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 2026، حيث تصدرت جامعة تونس المنار الجامعات التونسية، محافظة على نفس ترتيبها المسجل خلال سنة 2025.
وجاءت جامعة تونس المنار ضمن الفئة (101-200) عالمياً، لتكون أفضل جامعة تونسية في التصنيف، تلتها جامعة صفاقس التي حلت في المرتبة الثانية وطنياً ضمن الفئة (601-800) عالمياً.
واحتلت جامعة منوبة المرتبة الثالثة بين الجامعات التونسية، بعد أن صُنفت ضمن الفئة (801-1000) عالمياً، فيما جاءت كل من جامعة قابس وجامعة تونس ضمن الفئة (1001-1500).
واعتمد التصنيف على تقييم 1646 جامعة من 116 دولة وفق 17 مؤشراً رئيسياً، من بينها جودة التعليم، والمساواة بين الجنسين، وتوفير الخدمات الأساسية، وإدارة الموارد المائية، والبنية التحتية، والصحة الجيدة، والمدن المستدامة، والعدالة والمؤسسات القوية، إلى جانب مؤشرات أخرى مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.
وعلى الصعيد العالمي، تصدرت جامعة مانشستر البريطانية الترتيب، تلتها جامعة غريفيث الأسترالية، فيما ضمت قائمة أفضل عشر جامعات مؤسسات تعليم عالٍ من أستراليا وماليزيا وكندا.
ويستند التصنيف إلى أربعة محاور أساسية تشمل: البحث العلمي المرتبط بأهداف الاستدامة، وحوكمة الموارد والممارسات المستدامة داخل الجامعة، وتوفير تعليم شامل ومستدام ونشر الوعي البيئي، إضافة إلى مستوى التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين والمجتمع المدني لمعالجة قضايا الاستدامة.
وجاءت جامعة تونس المنار ضمن الفئة (101-200) عالمياً، لتكون أفضل جامعة تونسية في التصنيف، تلتها جامعة صفاقس التي حلت في المرتبة الثانية وطنياً ضمن الفئة (601-800) عالمياً.
واحتلت جامعة منوبة المرتبة الثالثة بين الجامعات التونسية، بعد أن صُنفت ضمن الفئة (801-1000) عالمياً، فيما جاءت كل من جامعة قابس وجامعة تونس ضمن الفئة (1001-1500).
واعتمد التصنيف على تقييم 1646 جامعة من 116 دولة وفق 17 مؤشراً رئيسياً، من بينها جودة التعليم، والمساواة بين الجنسين، وتوفير الخدمات الأساسية، وإدارة الموارد المائية، والبنية التحتية، والصحة الجيدة، والمدن المستدامة، والعدالة والمؤسسات القوية، إلى جانب مؤشرات أخرى مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.
وعلى الصعيد العالمي، تصدرت جامعة مانشستر البريطانية الترتيب، تلتها جامعة غريفيث الأسترالية، فيما ضمت قائمة أفضل عشر جامعات مؤسسات تعليم عالٍ من أستراليا وماليزيا وكندا.
ويستند التصنيف إلى أربعة محاور أساسية تشمل: البحث العلمي المرتبط بأهداف الاستدامة، وحوكمة الموارد والممارسات المستدامة داخل الجامعة، وتوفير تعليم شامل ومستدام ونشر الوعي البيئي، إضافة إلى مستوى التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين والمجتمع المدني لمعالجة قضايا الاستدامة.
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