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توقيع اتفاقية شراكة بين المدرسة العليا للتجارة بتونس والجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال

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Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Juin 2026 - 16:42 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وقعت المدرسة العليا للتجارة بتونس، أمس الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال لتعزيز التعاون بين الوسط الأكاديمي ومجال الاستثمار وتمويل المؤسسات.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم تطوير الكفاءات والانفتاح على المحيط المهني ومرافقة الطلبة نحو آفاق تشغيلية واعدة من خلال إرساء آليات تعاون في مجالات التكوين والتأطير والتبادل بين الطرفين.


وتنص على تنفيذ أنشطة مشتركة تشمل التوعية بثقافة الاستثمار وتبادل الخبرات وتنظيم تظاهرات علمية ومهنية إضافة إلى تقريب الطلبة من الفاعلين في مجال رأس المال والاستثمار بما يعزز قابليتهم للتشغيل وثقافتهم المالية.


وتم حفل التوقيع بحضور مديرة المدرسة العليا للتجارة بتونس وعدد من ممثلي الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال إلى جانب ثلة من الإطارات الجامعية.

كما حضر عدد من الفاعلين في مجال الاستثمار ورأس المال من بينهم ممثلون عن مؤسسات استثمارية تونسية بما يعكس أهمية هذا التعاون في دعم المنظومة المالية وريادة الأعمال.
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